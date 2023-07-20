上半年韩片靠“最强大叔”马东石撑票房　下半年大咖演员出列

2023年上半年韩片票房靠“最强大叔”马东石撑场！

无论是海内外观众，似乎都对“最强大叔”情有独钟。根据韩国电影票房数据中心（KOBIS）的韩国韩片票房数据，2023年上半年在当地公映的韩片中，马东石领衔的《犯罪都市3》（The Roundup：No Way Out）排行第一。在提供全球排行榜的美国Box Office Mojo网站上，《犯罪都市3》排在第24位，是榜上票房最高的韩片。排在它之前的亚洲片包括特工题材印度片《帕坦》“Pathaan”（第18位）和日本动画《名侦探柯南：黑铁的鱼影》（第20位）。

韩片票房榜亚军是2022年12月底上映的音乐剧情片《英雄》（Hero），该片由金高银、郑承华主演，描绘韩国抗日运动家安重根生命中最后一年的故事。

影帝黄晸玟和男神玄彬主演的《火线交涉》（The Point Men）在韩国票房是季军，在全球票房排名第64。该片改编自2007年韩国基督教传教士在阿富汗搭乘公车时，在途中遭塔利班成员绑架的真实事件。

韩片票房榜第四至十名的依次为朴叙俊和IU主演的“Dream”、赵震雄和李星民挂帅的《对外秘密：权力的诞生》（The Devil’s Deal）、小兵立大功的篮球题材片“Rebound”、金宣虎经历情事风波后的回归之作《贵公子》（The Childe）、谍战动作片《幽灵》（Phantom）、权相佑领衔的喜剧片《改变世界》（Switch）和陈善圭诠释退役奥运会金牌得主的喜剧片“Count”。

金宣虎（右）在《贵公子》中饰演笑容阴森的反派人物。（嘉华提供）

截至2023年6月30日的上半年新加坡十大票房中，没有韩片入列。据记者向本地片商了解，《犯罪都市3》在韩片中表现最佳，吸金23万5000新元。有人气韩星挂帅的《火线交涉》和《贵公子》票房皆卖10万元左右。

下半年韩片亮点：不乏大咖主演的大片

上半年韩片由马东石撑场，下半年交由谁扛把子？

播放韩片的tvN Movies（新电信Ch528）早前提供一份预计在下半年上映的韩片名单，当中不乏大片。

郑雨盛首次自导自演的动作片《保护者》（A Man of Reason）9月7日在新加坡上映。该片故事讲述，为他人顶罪、服刑10年后出狱的男子（郑雨盛饰）得知女儿的存在后，为追求平凡生活跟反派搏斗。电影发行商向媒体透露，《保护者》已销售至法国、美国、意大利、西班牙、日本等153个国家和地区。

8月24日上映的灾难片《水泥乌托邦》（Concrete Utopia）由李炳宪、朴叙俊和朴宝英主演，卡司吸睛，情节刻画大地震后变成废墟的首尔，幸存者涌入唯一遗留的“皇宫公寓”后展开的故事。

李炳宪主演灾难片《水泥乌托邦》。（互联网）

由《与神同行》导演金容华执导，演员包括薛耿求（也译薛景求）、都敬秀和金喜爱的科幻片《月亮》（The Moon）在国庆日（8月9日）上映，可透过此片一览韩国特效技术的发展。

韩国名导姜帝圭执导，河正宇及任时完主演的《波士顿1947》（Road to Boston）以1947年首届波士顿国际马拉松大赛为背景，该片9月底在韩国上映。

喜欢2021年电影《逃出摩加迪休》（Escape from Mogadishu）的观众，可期待导演柳昇完的新作《神鬼海底捞》（Smugglers）。这部片7月底在韩国上映，它促成两大实力派女星金憓秀和廉晶雅首次合作，在这部犯罪动作片中扮演走私女王，赵寅成则诠释帅气的走私王。

金憓秀在《神鬼海底捞》诠释走私女王一角。（互联网）

政治动作片《暴君》（Tyrant）聚集车胜元、金刚于和金宣虎演出，电影由《新世界》《贵公子》导演朴勋政执导，也是金宣虎自《贵公子》后再跟朴导合作。该片年初拍摄，或来得及在2023年推出。

韩国名导金知云携手影帝宋康昊的《蜘蛛窝》（Cobweb）入选第76届康城电影节非竞赛单元。电影故事以上世纪70年代为背景，宋康昊饰演的“金导演”，想重拍已杀青的电影，演员不解他的意图，全片有“戏中戏”的感觉。