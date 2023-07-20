宋慧乔夺青龙系列奖大赏 河正宇、秀智封视帝后

（综合讯）韩国三大电影奖之一的青龙奖，去年起针对线上影音串流平台举办的“青龙系列大奖”（青龙电视剧大赏，Bluedragon Series Awards），7月19日晚间在韩国仁川天堂城举行第二届颁奖典礼，最高荣誉“大赏”最终颁给凭藉《黑暗荣耀》再创事业高峰的宋慧乔。她从孔晓振手中接过奖项，在台上说：“我想应该以后很难有机会站在这里了（指获得此荣耀），所以我第一次想恭喜自己，‘辛苦了，慧乔’。”

最佳男主角奖方面，由《毒枭圣徒》河正宇打败老将《地下菁英》崔岷植、《旧案寻凶》李星民成功称王。他领奖时谦虚地说：“在我尊敬的崔岷植前辈面前获奖，我感到非常不好意思和感激。”

《安娜》裴秀智败宋慧乔、金瑞亨、郑丽媛、全汝彬等前辈，拿下最佳女主角奖。她激动地说：“这是一部虽然我很害怕但还是产生野心的作品，拍摄过程都非常珍贵且具意义。”

河正宇（左图）和裴秀智分别拿下最佳男、女主角奖。（互联网）

以《黑暗荣耀》“朴涎镇”一角爆红的林知衍，继拿下“百想艺术大赏”的最佳女配角奖后，这次顺利踢走《安娜》郑恩彩、《地下菁英》金殊怜，勇夺最佳女配角奖。她在台上打趣地向所有名叫“朴涎镇”的人致歉。最佳男配角的得主是《地下菁英》的李东辉，他将奖项荣耀归功同剧的崔岷植。

新人奖方面，“少女版朴涎镇”辛叡恩今年以《第三人称复仇》击退《黑暗荣耀》车珠英、韩智贤等人获最佳女子新人奖；最佳男子新人奖为《弱美男英雄Class 1》的朴志训。

最佳综艺节目奖由Netflix《海妖的呼唤：火之岛生存战》夺得，“国民MC”刘在锡和朱玄英分别拿到综艺男女艺人奖。

第二届青龙系列大奖由润娥、全炫茂二度接下主持棒。润娥在红毯上露美背，气质宛如“仙女下凡”。男星部分，车银优4月经历ASTRO团员文彬离世，走红毯时难得挤出笑容，向韩媒比出脸颊爱心。