黄子佼神隐一个月后发两万字诉心声 恩师张小燕回应复工揣测

（台北讯）黄子佼6月爆出性骚丑闻，他发道歉影片并爆料多名艺人的丑事，之后自残送医。神隐一个月后，他7月19日晚上在脸书发声，以两万字写下这段日子的心情。

他提到做傻事的原因，说：“反正，下午之后，我不在了，大可什么都不在乎了，什么面子里子都不要了！做个交代、抱怨，我的灵魂才能放下吧？”他郑重地对当天在影片里提到的相关人士道歉。

妻子孟耿如除了是他救命恩人，更放下一切陪伴他。黄子佼说：“（我对她说）闷坏了吧？她说没关系，她爱我。”

孟耿如已停止对外发声并暂停更新社交媒体，所有工作也停摆。黄子佼说：“包括产后她重新开始艺术创作，筹备一年多的个展，箭在弦上如期开幕，但也取消记者会与座谈会、推辞戏剧拍摄等等。何其无辜。我希望她可以赶快重启她自己对外的精彩人生。恳求各位体谅，支持她。”

黄子佼向妻子孟耿如（右）道谢和道歉。（互联网）

黄子佼对老婆道歉，“对不起。我只能用捡来的余生好好弥补我美丽、善良、勇敢、善解人意，又无敌坚强的妻子。这是我上辈子修来的，这辈子我也要好好修，学习她，跟随她，多用高我判断事情。”

两万字长文的十大重点

台媒整理出黄子佼2万字长文的十大重点，包括：一、做出傻事的原因经过，如何被老婆孟耿如救回；二、对孟耿如的感恩；三、拍影片扯出多人原因并对波及到的人道歉；四、吴若权在事件发生后称黄子佼是“玉石俱焚”，解读正确；五、心境转变，像事后理了平头，不碰社媒退报纸，只外出过三次；六、曾想解散公司；七、曾跟恩师张小燕和陈镇川通话哭了两小时；八、对曾伤害过的人道歉；九、盼能唤起观众对他好的回忆；十、盼以进化版的“黄子佼3.0”继续前进。

“黄子佼3.0”为复出铺路？



黄子佼说：“过去的黄子佼1.0，亲自夺走近十年黄子佼2.0于公于私的耕耘成果，自取其辱。但因为我还在，我竟然还在，照常理我应该珍惜、振作，负起各种责任，努力证明黄子佼还会有3.0？还是原地踏步不进则退？”他誓言：“我，黄子佼3.0，会带着手头上所剩无几的爱行进。那些曾经拥有的荣耀，已成灰烬，但我会牢牢记着，转化为燃料，筚路蓝缕。”他请大众继续监督他，一番话似乎在为复出铺路。

对于是否会复出，他说这一个月以来，除了零零星星、不小心得知的工作变化，他依然不敢探问工作事宜，“我不敢奢求，也不敢预设，因为，我怕一想下去，我会为逝去的崩溃溃堤。”他感谢恩师张小燕陪老婆替他理性分析，理出对策继续照顾团队生计。

张小燕24字回应佼佼的复出揣测



黄子佼的恩师兼经纪人张小燕在6月20日对媒体说：“孩子没教好，我深深觉得痛。”张小燕7月19日被问弟子何时可以复出时，回应说：“没有原谅，没有能力，没有准备，更何况没有工作！谢谢关心。”

被问黄子佼何时复出，张小燕说：“没有工作！”（互联网）

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