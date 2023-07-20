李铭顺上台湾综艺节目 被小S酸“当了影帝就开始说谎”

（台北讯）台湾名嘴小S（徐熙娣）主持的节目《小姐不熙娣》早前邀请新剧《八尺门的辩护人》的演员李铭顺、崔佩仪、马国贤、雷嘉汭和初孟轩畅谈当演员的辛酸甘苦。李铭顺分享，他曾经在两个半月内赶拍50集戏，最高纪录一周没睡觉，令他崩溃到只能靠装病小歇片刻。

崔佩仪在当红时期频密拍戏，曾长达八天未合眼休息，有一次在摄影棚昏倒送医。另有一次，崔佩仪在片场接到崔妈妈的来电，告知她家里失火了，然而，她却因拍戏行程紧凑而无法赶回家处理事情。

李铭顺和崔佩仪（前排右）分享当演员的辛酸甘苦。（互联网）

此外，马国贤的新发型被指很像李铭顺之前的白头发型。小S问李铭顺：“这新闻传回新加坡有没有不高兴？该不会为此换了发型？”李铭顺称赞马国贤的新造型更胜之前的黑发造型，现在更帅气了。至于自己为何会换发型，他解释是因为天气太热，所以动念修剪头发。鬼马的小S立即酸他：“不要因为当了影帝，就开始说谎！”

李铭顺在节目中谈到老婆范文芳。他说，两人相知相惜20多年，虽然现在的生活重心都在孩子身上，但夫妻间仍像好友般无话不谈。小S好奇问他，拍摄大尺度亲密戏时得跟老婆报备吗？李铭顺从容回道：“我们俩都从事演艺工作，非常了解彼此的工作内容，所以不会多过问对方细节，更不会在家对戏，这样反倒觉得恶心不自在，顶多聊聊故事情节之类的。”