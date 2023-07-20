入行以来绯闻不绝 黄宗泽“风流而不下流”？

（香港讯）黄宗泽最近被指“独宠”无线花旦蔡洁，两人关系暧昧，男方也带女方出演中国大陆真人秀，助对方打入大陆市场。黄宗泽入行以来绯闻不绝，他也曾直认自己花心，但有网民指出，黄宗泽为人“风流而不下流”并非来者不拒，并搜集了他过往曾拒绝过不少女星的证据。

黄宗泽曾与台湾女星欧阳娜娜一起参加大陆真人秀《各位游客请注意》。节目中，黄宗泽亲自下厨煮面，吃的时候，欧阳娜娜眼神频频瞄向他的那碗面，但黄宗泽丝毫无反应，直到欧阳娜娜说“这个汤太厉害了”，他才把碗推向欧阳娜娜问她要不要尝一口。

欧阳娜娜使用黄宗泽用过的汤匙喝了一口汤，喝完之后，她把汤匙还给黄宗泽，不过，黄宗泽没接过那个汤匙，而是让欧阳娜娜把剩下的汤都喝完。

黄宗泽曾跟大陆女星孙骁骁合作。当时，传孙骁骁曾向黄宗泽多番示好，甚至与黄宗泽的妈妈关系非常好，认对方做干妈。不过，两人受访时，黄宗泽激动地澄清：“她真的只是我的干妹妹，不是什么绯闻女友。”他对身边的孙骁骁说：“你自己说，别让人误会我！”孙骁骁只好说：“对，他就是我的干哥哥，没有绯闻女友这个说法！”黄宗泽接着补充说：“在我的眼里，我跟她就是两兄弟，从来没有当过她是一个女生。”

黄宗泽和蔡洁连续两年一起庆生。（互联网）

至于面对蔡思贝，黄宗泽似乎用全身抗拒对方。网民翻出不少黄宗泽对蔡思贝显得不耐烦的访问片段，包括黄宗泽、蔡思贝、蔡洁和王敏奕同时接受无线节目《娱乐新闻台》访问时，当蔡思贝讲话，黄宗泽全程心不在焉，四处张望，一轮到蔡洁开口，他就笑颜逐开，非常配合，又主动搭着已婚的王敏奕的双肩说笑。

另一次，黄宗泽、袁伟豪、蔡思贝、洪永城、蔡洁和王敏奕一起受访时，黄宗泽的身体会倾向蔡洁。蔡洁说话时，黄宗泽会不禁微笑，甚至靠近对方，蔡思贝说笑时，他则目无表情，对两女有“差别待遇”。