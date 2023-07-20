被批长皱纹 曾诗梅不怒反而感谢对方

在本地电影《今夜不回家》饰演爱情顾问，言谈中屡次被“咨询者”何柱贤“激怒”。曾诗梅7月20日下午在位于实利基路（Selegie Road）的威旺美食酒馆（WOW Bistro）接受本地媒体包括《联合早报》访问时透露，现实生活中曾在社媒遇过想激怒她的网民，她说有网民曾说她的皱纹怎么多了起来：“不过有其他网民就帮我回击对方，对方又再回击。我不希望社媒变成战场，会把这些负面的留言清除掉。”曾诗梅说自己免疫力曾出现问题，对皮肤带来严重的影响，好不容易痊愈，健康对她来说才是最重要的，网民的一些闲言闲语，她已不在乎：“我也不会被激怒。我还对批评者说：谢谢你的提醒，我会做一点眼部的护理。哈哈哈。”

曾诗梅一度因饮食不当、演艺工作的压力等造成免疫系统出现问题，从而影响到她的皮肤，费时两年治好，2019年才复出拍戏，现在凡事都看开，“人本来就是会老会长皱纹，不同阶段有不同的美。人的潜意识当然会怕老，但要学会接受，核心不会动摇，就有真正的自信心对待年华老去。所以搞好自己的心态很重要。”她用自然的方式来保养，“少吃加工食品，吃方面会节制，例如我以前每周可以吃三次芝士蛋糕，现在懂得节制。”此外，她也会做运动，例如远足、上健身房与做普拉提（pilate）。

五桌食客串起黑色趣味故事

《今》的特色是没有剧本，曾诗梅说：“很新颖。这种拍戏方式，对手演员很重要，我的对手演员何柱贤很机灵，我们可以放松地接对方抛出的球。”她坦承拍摄的前一晚有些忐忑不安：“我们透过电话沟通了一下。第二天拍摄时，很快就有默契。”

具黑色趣味的《今》，聚焦一夜之间发生的故事，在本地某个餐馆，五桌的食客来自不同的国家，却巧妙地被串联起来。每个桌子发生不同故事，却有相同的主题：每个人都隐瞒了真相。

《今夜不回家》演员金昭昀（左起）、孙震宇、李诚璨和包尚泽。（谢智扬摄影）

包尚泽邀孙震宇李诚璨家中吃饭建立兄弟情

Ah Boy“小包”包尚泽、孙震宇与韩星李诚璨饰演朋友，三人有一个恐怖的秘密。包尚泽说：“第一次挑战这样的角色。”为了建立片中的兄弟情，包尚泽在电影开拍前，邀其他两人到家里吃饭，“他们还说想念我的红烧肉。”包尚泽片中得讲中国腔的华语，他说离开中国已久，加上太太是台湾人，所以开拍前猛看中国剧练口音，“是很有挑战的。”谈到没剧本，他认为：“没压力，出来的效果反而更自然。”

讲得一口流利华语的李诚璨认为没有剧本是一种挑战，“五桌演员，我们这桌三个配合得最好，因为私下有去包尚泽的家吃饭。”他在片中有老大的气势，“我没演过这样的角色，自演戏以来，就希望有机会尝试杀人犯这类的角色。”这是他第二次来新加坡，之前是来拍摄《今》，这次前来是出席7月20日的电影首映与接受本地媒体的访问，他认为参与海外制作，让他学习了很多，他拍《今》时也充当韩星金昭昀的翻译，“做得很开心，不会觉得累。”

金昭昀生平第一次出国就是到本地演出《今》，她透过李诚璨的翻译说，多亏了李诚璨等人，她在本地才能适应得快。她认为本地的绿化很美、干净：“很完美。我最喜欢吃这里的沙爹。”她希望有机会再演出本地的戏。

谈到拍摄时导演只提供故事大纲而没有剧本，她说：“很大的挑战，不过也很新颖，也是很好的经验。”

来自中国的孙震宇认为没有剧本，得要仔细听对手演员抛出的台词，才知道如何回应。“我第一次参与电影，之前是参与舞台剧，舞台剧的表演肢体要夸张一些，讲话也要比较大声，与电影不同。”

《今夜不回家》导演孙立人过去的商业电影都交出亮眼票房，享有百万导演美誉。（谢智扬摄影）

由本地百万导演孙立人所导的《今夜不回家》7月28日与29日将在位于阿尔柏王园（King Albert Park）的KAP Mall戏院EagleWings Cinematic Theatres放映。据孙立人透露，票卖得很好，要看就要尽早买票。