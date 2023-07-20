娱乐吃瓜：明星打卡式婚姻 谢贤被刘家昌横刀夺爱 双宋闪婚闪离

39岁Makiyo与小三岁的医美业老公育有一名八个月大的儿子，她日前宣布，已于7月14日办理离婚手续，结束一年两个月的婚姻。两人当初奉子结婚，如今因为婚后相处磨合，以及性格不合等原因离婚。

30岁美国小天后Ariana Grande（亚莉安娜）在热恋11个月后，2020年12月和地产仲介老公Dalton Gomez订婚，隔年5月15日结婚。外媒近日报道，两人已在2023年1月协议分居和离婚。娱乐圈的婚姻为什么不持久？是败给一时冲动，还是戏假情难真？

台湾艺人Makiyo和美国小天后Ariana Grande近日都宣布离婚。（互联网）

谢贤甄珍有第三者

谢贤当年对甄珍一见钟情，两人拍拖四年后，甄珍不顾父母反对于1974年3月嫁给他，并在香港定居。一直爱恋甄珍的刘家昌大受打击，要生要死，对已为人妻的甄珍穷追不舍，搞出三角恋，在当时轰动娱乐圈。

这段婚姻维持两年多，两人1976年12月协议分居，隔年6月签字离婚。甄珍后来出传记《真情真意：华语影坛第一代玉女巨星甄珍的千言万语》，揭露当年因为工作分隔两地，造成许多时空交错的误会，才打击她与谢贤的感情。

甄珍和谢贤离婚后（左图）嫁给刘家昌（右图）。（互联网）

谢贤也曾在访问中说，离婚前曾三次到台湾挽回婚姻。不过，他在甄珍家门外看到“那个人”进进出出，也见到两个人一起出门，因而心灰意冷。他说：“很痛苦啊，她没有选择我，是她不要我的。”

甄珍推出传记时，谢贤为她站台。（互联网）

甄珍后来在1978年嫁给刘家昌，1986年生下儿子刘子千后，隔年就与刘家昌结束九年婚姻。不过，为了让儿子有完整的家，两人不管对儿子或是对外，都隐瞒离婚的事，直到2015年才公开。

谢贤则在1979年与狄波拉结婚，生下谢霆锋和谢婷婷。但，两人也在1995年离婚。

冯绍峰赵丽颖聚少离多

冯绍峰和赵丽颖合作2018年的电影《西游记女儿国》之后屡传热恋，但两人一直没有承认。同年10月16日赵丽颖生日当天，他们在10时07分（冯绍峰的生日10月7日），在各自的微博官宣已在9月1日领证结婚的喜讯。

赵丽颖曾赞冯绍峰是很有生活情趣和责任感的人，对她也十分宠爱，会带她爱吃的菜回家，还会亲自煮面给她吃。

赵丽颖和冯绍峰奉子成婚，但婚姻仅维持两年多。（互联网）

婚后两个月，冯绍峰2019年1月1日在微博发文“知否知否，应是一家三口”，明示赵丽颖怀孕。3月8日，他再发文宣布自己当父亲的消息。照推算，两人因戏结缘，奉子成婚。

冯绍峰婚前与倪妮和林允有过两段情，婚后十个月被爆婚外情，说他与女网红过从甚密。不过，他的工作室公开声明驳斥传闻。

2021年1月，两人再传婚变，甚至有传言指孩子不是男方的。夫妻俩同步发声明驳斥恶意造谣，想不到在4月23日，他们却共同发出“已决定和平分手结束婚姻关系”的声明。

据知，各自忙于工作聚少离多是这段婚姻不到三年就告终的导因。两人离婚后专注于事业，赵丽颖2022年凭《风吹半夏》及《幸福到万家》坐稳收视女王，冯绍峰则影视双栖。

双宋夫妻不同心

宋仲基和宋慧乔这一对也是因戏结缘。2016年的韩剧《太阳的后裔》红遍各地，宋仲基和宋慧乔在剧中呈现多个经典场面，包括单膝绑鞋带和葡萄酒之吻等都让观众看得甜到心炸裂。

戏外，两人假戏真做，2017年在日本秘密拍拖，同年7月4日宣布结婚，10月31日举行盛大婚礼。闪恋闪婚，让宋慧乔奉子成婚的谣言一度四起。

宋仲基和宋慧乔拍摄《太阳的后裔》戏假情真。（互联网）

男神与女神结婚让多少人称羡，不料1年8个月后，宋仲基就宣布离婚。他在声明中称“我们希望圆满结束离婚协议，而不是互相指责谁对谁错”。外传宋慧乔不愿生育是导火线，但离婚的真正原因不得而知。

两人在离婚后各自精彩。宋仲基狂风扫落叶式宣布喜讯，先是2022年12月26日证实与Katy Louise Saunders的新恋情，2023年1月30日宣布与女友结婚及怀孕双喜临门。他早前于6月14日公布妻子顺产，母子平安的好消息。

宋慧乔则凭校园霸凌复仇韩剧《黑暗荣耀》攀上事业高峰，先于2023年4月的第59届百想艺术大奖赢得27年演艺路上首个视后奖项，再于7月19日的第二届青龙系列大奖获得大赏的最高荣耀。

好莱坞明星夫妻更爱事业

好莱坞男神Ryan Reynolds（瑞安雷诺兹）与Scarlett Johansson（丝佳丽约翰逊）曾有过一段两年的婚姻。他们在2007年恋爱，隔年结婚，2010年宣布离婚。离婚声明上说：“双方经过长时间仔细的考虑，决定结束婚姻。我们带着爱进入婚姻，现在带着爱与善意分手。”

主演《Deadpool》的Ryan Reynolds与Scarlett Johansson有一段两年的婚姻。（互联网）

这个短暂的婚姻是两人第一次结婚。时隔多年，Scarlett Johansson谈及婚姻失败的原因时说：“我第一次结婚时才23岁，对婚姻没有真正的了解。或许是我想得太浪漫了。”

她也把婚姻破裂的原因归咎于时机与思想成熟度。她说：“跟另一个演员在一起不容易，必须懂得如何分享时间，尤其当两个人都处于事业冲刺期。又或者，当一方比另一方更有成就，也为关系造成压力，（双方）可能存在竞争。”

Ryan Reynolds在2010年拍摄《绿灯侠》（Green Lantern）认识现任妻子Blake Lively。他们在隔年10月拍拖，2012年9月9日结婚，育有四个女儿。Scarlett Johansson则在2014年与一家广告公司的法国老板结婚生女，但是在2017年离婚。她在2020年嫁给第三任演员丈夫Colin Jost，2021年为他生下一子。