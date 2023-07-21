娱乐吃瓜：翁立友结婚密藏新娘 被指性骚委屈“问天”

48岁的台湾“福建歌王”翁立友不必再问天了，因为他已经娶到美娇娘！

只是，他2022年2月悄悄登记结婚，2023年元旦才无预警宣布喜讯，让大家都吃了一惊。而且外界对于新娘所知不多，只知道她是圈外人。又因为当时还在冠病疫情时期，一切从简，所以干脆连婚宴都不办，何况夫妻俩本来平时生活就低调。

为什么那么神秘又低调？趁着翁立友为7月底的新加坡演唱会宣传，接受《联合早报》专访，记者非要好好问个清楚不可。电话那端，翁立友娓娓道来：“我们在疫情期间认识，当时外面都没人，我们都躲在家里，靠手机应用（app）联系。”

记者看到两人发给媒体的合照，新娘都以侧脸示人，相信她是真的害羞。难怪翁立友说，低调结婚是对另一半的尊重。但他也承认结婚没办婚礼，总让他感觉亏欠太太。至于孩子方面，他说顺其自然就好。

有些福建歌偏苦情，他现已结婚获得了幸福，唱起那些歌曲还有苦情吗？他妙语解答：“唱起幸福的歌曲时就更幸福了。”

学唱张学友刘德华广东歌

这回来新，翁立友不仅会唱拿手的福建歌，也会挑战广东歌。他说，学唱广东歌都是听歌时拜张学友、刘德华为“师傅”。又说陈百强的《偏偏喜欢你》和张国荣的《风继续吹》有难度，到今天都还没学会。“唱广东歌最大的困难是咬字，所以我必须一个字一个字去背。”但他知道新加坡观众爱听广东歌，也很乐意演唱，可见他很懂得照顾市场。

《我问天》当年以主题曲形式搭民视长篇电视剧《爱》，每晚播出都叮嘱观众“问天”，加上歌词浅白引起广大共鸣，也让翁立友一下成为畅销歌王，之后的演唱会也必唱《我问天》。那他唱腻了吗？他答：“很庆幸有这样一首歌能让人在面临困境时发泄……说完随即在记者耳边亮声清唱起来：“我问天，我问天，甘会冻甭创治。（中文注解：哪里可以不戏弄）.....”

翁立友在疫情期间结婚，感觉对新娘有亏欠。（创时代提供）

他在面临困境时，是否也会“问天”求答案？翁立友回忆说，小时候看过奶奶有心事就抬头望天跟天对话，似乎在向天祈求，耳濡目染的他年长后遇到难题时，也会以同样方式对话，舒缓情绪。果然是歌如其人。

台湾娱乐圈近期掀起“#MeToo”热潮，许多人设或形象不错的男艺人纷纷翻车。但早在去年，翁立友也曾被网红鸡排妹控诉在主持尾牙时对她涉言语及摸臀性骚，闹上头条。翁立友当时曾召开记者会否认指控，被鸡排妹到现场硬堵，他以低调闪躲方式面对鸡排妹的咄咄逼人，两人的言行态度反差相当微妙。翁立友在事件过后曾结论说：“逆风挺过乱流！”并还原尾牙当天的情况，强调：“没有的事情就是没有，这样我真的吞不下，这个没有模糊空间，因为我完全没有摸到（她）。”

这回受访，翁立友大方回应：“当时人那么多，每个人都有手机，如果我有做，你想会没人拍到吗？我有跟对方说：‘如果你有证据，请你提告。’”

长久累积的声望可能一夜崩塌

对于自己百般忍让避免针锋相对，翁立友解释是因为觉得有更重要的民生新闻值得报道，不想因为两人正面碰撞又被炒上媒体。他也说，有些人很明显就是要借新闻炒热度。

他以过来人的身份说，有证据就出示证据，没证据时男人在这种事情上也很容易成为弱势，一个艺人花上好长一段时间累积的声望，可能因为被有心人盯上而一夜之间塌房，“想想都觉得恐怖，因为根本不会知道自己有没有被谁锁定了。”

他也说，在人潮拥挤的地方，很容易发生“肌肤之亲”，有时如果可以互相体谅和包容，一下子就没事了。“不然搭地铁要怎么办？”

记者笑，翁立友事业感情都顺遂，大概只要遇到这种事才得“问天”吧？

“翁立友2023台湾金曲演唱会”将在7月29日（星期六）晚上8时，在滨海湾金沙剧院举行。