兄弟大富翁-杜拜（迪拜）篇

Bro & Marble in Dubai

tvN Asia（新电信Ch518、星和Ch824） 晚上10.30

韩国的Blue Marble游戏是一款引人入胜且富有教育性的桌游，会带玩家穿越一个精美游戏棋盘，其中展示了韩国不同地区的面貌，包括著名地标、历史遗迹和自然奇观。在这个真人版大富翁的旅行综艺节目，李昇基、柳演锡、Super Junior圭贤、池锡辰、李东辉、曹世镐和男团Seventeen的成员Joshua和Hoshi，将前往迪拜亲身穿越那里的地标、奇景，除了会面临意想不到的挑战和危机，同时也能在过程中享受异国风情。最终谁能过关斩将，突破重围成为最后“金钱和友谊两得意”的胜利者呢？



天公疼憨人（首播）

8频道 早上11.30

剧情讲述朱厚任饰演的刘大富育有三个孩子，陈汉玮、林湘萍和许瑞奇分别饰演老大必善、老二必真和老三必让。老大和老二很会算计，不肯吃亏，老三则较单纯，不争不抢不计较，是个憨人。原本还算和谐的刘家，却因一张头奖彩票闹得天翻地覆。此方言剧主要是向乐龄人士传达各项政策。其他演员包括钟琴、陈邦鋆、洪慧芳、阳光可乐、赖宇涵、刘玲玲等。



医聊大小事

8频道 晚上8.00

新加坡每天约有6人被诊断患上肾衰竭，日常生活中有哪些习惯会伤肾？慢性肾病和肾衰竭有什么不同？且听肾脏专科医生和中医师为你一一道来。