曹格发“求救”文神隐一周后 贴女儿可爱“加油”照

(综合讯)曹格7月13日(星期四)深夜在IG连发八篇文章,贴出自己与前妻吴速玲过往的甜蜜合影,以及与一对儿女共享天伦的画面,第二天(14日)早上则以英文写下“I’m in so much pain, help me”(我很痛苦,救我),他所属的滚石音乐后来回复媒体:“他在疗伤中,面对自己内心的伤,也在努力变成一个更好的自己,不让大家担心,谢谢大家的关心,公司会一直支持他的音乐事业 。”

事隔一周,曹格7月20日(星期四)凌晨再贴文透露近况。他贴出女儿Grace小时候的可爱加油照,写下“家有”两个字,似乎有给自己“加油”的意思,头像也换上7月22日(星期六)要开演唱会的宣传照,看来情绪已平复,网民也为他打气。

曹格贴出Grace小时候的可爱加油照,写下“家有”两个字,有给自己“加油”的意思。(取自艺人IG)

曹格22日将在家乡马来西亚举办演唱会,其实他发出“求救”文隔天就从台北飞回马来西亚,因为儿子Joe在当地参加一个青年篮球赛,他到场为儿子打气,他爸爸曹景堂也同往,三代同堂场面温馨。现场有小粉丝要求合照,曹格与儿子开心应允。曹格之后一直待在沙巴看儿子的比赛,在儿子比赛告一段落后,才到吉隆坡准备演唱会。

网民被勾起看《爸爸去哪儿》回忆

曹格晒出女儿的可爱照不久后,再分享儿子的帅照,14岁的Joe一头卷发,笑容灿烂,悠闲地躺在沙发上,一副小大人的模样。曹格写着“牛高马大…但每天都像个小baby Joe”,可见儿子无论长多大,在爸爸心里都是可爱的宝贝。

曹格之前也在IG贴了一张Grace的近照,12岁的Grace已是娇俏的少女。看到两个小孩长大不少,不少网民被勾起以前看《爸爸去哪儿》的回忆。