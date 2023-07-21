曹格发“求救”文神隐一周后 贴女儿可爱“加油”照

（综合讯）曹格7月13日（星期四）深夜在IG连发八篇文章，贴出自己与前妻吴速玲过往的甜蜜合影，以及与一对儿女共享天伦的画面，第二天（14日）早上则以英文写下“I’m in so much pain, help me”（我很痛苦，救我），他所属的滚石音乐后来回复媒体：“他在疗伤中，面对自己内心的伤，也在努力变成一个更好的自己，不让大家担心，谢谢大家的关心，公司会一直支持他的音乐事业 。”

事隔一周，曹格7月20日（星期四）凌晨再贴文透露近况。他贴出女儿Grace小时候的可爱加油照，写下“家有”两个字，似乎有给自己“加油”的意思，头像也换上7月22日（星期六）要开演唱会的宣传照，看来情绪已平复，网民也为他打气。

曹格贴出Grace小时候的可爱加油照，写下“家有”两个字，有给自己“加油”的意思。（取自艺人IG）

曹格22日将在家乡马来西亚举办演唱会，其实他发出“求救”文隔天就从台北飞回马来西亚，因为儿子Joe在当地参加一个青年篮球赛，他到场为儿子打气，他爸爸曹景堂也同往，三代同堂场面温馨。现场有小粉丝要求合照，曹格与儿子开心应允。曹格之后一直待在沙巴看儿子的比赛，在儿子比赛告一段落后，才到吉隆坡准备演唱会。

网民被勾起看《爸爸去哪儿》回忆

曹格晒出女儿的可爱照不久后，再分享儿子的帅照，14岁的Joe一头卷发，笑容灿烂，悠闲地躺在沙发上，一副小大人的模样。曹格写着“牛高马大…但每天都像个小baby Joe”，可见儿子无论长多大，在爸爸心里都是可爱的宝贝。

曹格之前也在IG贴了一张Grace的近照，12岁的Grace已是娇俏的少女。看到两个小孩长大不少，不少网民被勾起以前看《爸爸去哪儿》的回忆。