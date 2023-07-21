本地小歌手陈卓琳 有望打进16强《中国新声代》

本地14岁青少年歌手陈卓琳日前远赴中国参加儿童选秀节目第六届《中国新声代》选拔赛，获全场最高分，有望挺进16强参与中国湖南卫视（芒果台）节目录制，成为新加坡第一位登上该节目的小歌手。

选拔赛赛期为7月16日至26日，比赛将从3000人中严格筛选出180位优秀选手，再从这180人中筛选出最终16强参与节目录制。

陈卓琳于上星期天（7月16日）前往中国比赛，凭借翻唱胡彦斌的歌曲获得96.73的高分，截止星期五（21日）仍是全场最高分，这意味着陈卓琳进入前180名稳操胜券，更是有望挺进最终16强参与湖南卫视的节目录制，届时她将登上中国电视大展歌喉。

本地14岁青少年歌手陈卓琳。（互联网）

赛前不敢碰辣

陈卓琳无辣不欢，湘菜无疑是她的心头好。不过陈卓琳在比赛前为了保护好嗓子几乎是一点辣都不敢碰，“比赛结束后，我就天天吃辣！”

赛后，陈卓琳已于星期三（19日）清晨回新加坡上学。待她成功打入180强后，她将在8月中旬再次飞往中国参加16强选拔。

陈卓琳目前就读于圣公会中学中三，在追逐歌唱梦想的路上，她也没有荒废学业，成绩一直保持在中上水平。

卓琳除了每周要上两次声乐课，其余时间都花在课业上。对此陈卓琳的妈妈杨美琪表示，自己非常支持女儿的歌唱梦想，“成绩方面我对她没有太高要求，及格就好，不过她对自己的要求很高。”