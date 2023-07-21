25年后重新演绎《家》 陈洁仪：更贴近现在的我

再过三个星期就是国庆日（8月9日），而每到国庆日，国人都会想起陈洁仪演唱的国庆歌曲“Home”（《家》），这也是国人最喜欢的国庆歌曲之一。这个国庆日，陈洁仪为国家送上一份礼物，“Home（25周年重绎）”，歌曲和MV已在星期五（7月21日）上线。

新版的“Home”少了原版的激昂，多了平静和沉淀。陈洁仪接受《联合早报》访问时说：“这首歌这么有代表性，好像不能去‘碰’它，所以要改编是有压力的。但这是1998年的歌，而这些年我听这首歌，总有一种抽离的感觉，毕竟这25年我变了，新加坡也变了。”

2022年，陈洁仪一个好朋友提醒她，2023年是她出道30周年，也是“Home”的25周年，是一个里程碑，何不重录这首歌？这个想法就一直在她脑海里酝酿。

今年初，她跟“Home”的制作人陈天赐医生见面，讨论新版本的想法。陈洁仪说：“我要以自己现在的心态去诠释，这些年有了一定的生活历练，我觉得应该用一种沉淀的心情去看我的家，所以我希望新版本是夜深人静独处沉思时的亲密感，而不是举国欢腾的气氛。”

时隔25年再次与陈天赐医生合作“Home”，陈洁仪分享说：“我们彼此尊敬和信任，也有共同的想法，就是我们不是要‘打破’整首歌曲，而是在原来的基础上再创造一个现在的感觉，是一个自然的演变。这很难拿捏，但我觉得我们做到了。”

享受吃烤面包的简单幸福

MV呈现陈洁仪休闲的一面，包括漫步、农作、到小贩中心吃早餐、骑脚踏车等。陈洁仪说：“MV导演卓诗妮问我，想给大家看到哪些我爱的新加坡？我说很多！像是到小贩中心吃kaya（咖椰）面包，尤其是在国外工作后回来，一大早就去吃这个，感觉好幸福，也体会到简单就是幸福。”

MV呈现陈洁仪休闲的一面，例如到小贩中心吃早餐。（Banshee Productions提供）

过去四五年，陈洁仪有了更多独处的时间，学会享受一个人的时光，也有了新的兴趣，像是农作，这些都被捕捉在MV中。她强调：“我跟导演说，MV的开始一定要是夜晚。原版的‘Home’MV是白天的阳光，但这次音乐一开始，就是夜晚的氛围，是一天忙碌后的沉淀。我们的夜景也很美，还有滨海湾一带的画面是25年前没有的，所以MV也展现了新加坡25年前后的不同。”

MV的开始是陈洁仪一个人，结束是她和几个好友，包括叶良俊以及插班生，在家中聚餐。她解释这样的铺排：“这首歌也要带出人与人之间的感情，而我没有家室，所以就安排好友相聚的画面。”

看到以前演出画面很感动

陈洁仪曾在1998年、2004年、2007年、2010年和2015年，五次在国庆庆典上演唱“Home”，这次MV穿插她第一次和第三次的演出片段，她说：“导演建议放入这些画面时，我原本担心有点突兀，但看了剪辑后，看到现在50岁的我和当年25岁的我，觉得很感动，我从不逃避岁月，甚至非常珍惜和尊敬岁月的洗礼。”

陈洁仪1998年第一次在国庆庆典演唱“Home”。（档案照）

比较演唱原版和新版的心情，陈洁仪说：“这个新版本让我更加感动，因为更贴近我现在的心境。但1998年的版本永远会存在，它无可取代，我喜欢它的纯真，那时候无论是我或新加坡，都在一个纯真年代。现在的世界多了很多阴霾，要怎么带着希望和爱往前看，这是我在新版本要传递的。”

陈洁仪将于8月5日（星期六），在滨海湾花园的国庆演唱会首次公开演唱新版“Home”，也会在她9月的个人演唱会上演唱。

陈洁仪“Little Things”30周年演唱会

日期：2023年9月8日至10日（星期五至星期日）

时间：晚上8时

地点：滨海湾金沙剧院