遭影射摸大腿性骚 徐乃麟奔电视台调带子自清

（台北讯）徐乃麟日前遭一名女网民在脸书影射，多年前担任综艺节目的脚本撰写人员时，有一回跟“一线大牌、姓徐”主持人一起去绿岛出外景，在泡温泉时被对方摸大腿性骚。徐乃麟星期五（7月21日）出席生发产品宣传活动，他说难忍清白遭污衊，特地到华视调节目的录影带来看个清楚，确认没有拍摄泡温泉的内容，大伙只有浮潜，还原真相，也还自己一个清白。

徐乃麟说：“清者自清，现在纷扰很多，我觉得就让时间沉淀，该走法律程序就走法律程序。”他向来以“不惹事也不怕事”为处事原则，面对外界攻击没在怕，但最难忍清白受损，所以先前被指控假卖屋真诈财，他也马上搜证提告。如今官司告一段落，也还他公道，徐乃麟说之后会适时公开真相，“让所有媒体大众知道这些人有多坏，知道我徐乃麟不是坏蛋。”

紧张自己秃头

徐乃麟在活动上公开自身经历的秃头危机。他日前到美国三周探望小儿子，舟车劳顿造成免疫力下降，抵美第二天，头部右上方莫名长出疔疮，之后还化脓，因为在美就医不便，他只能让伤口自然愈合，不料回到台湾，头皮却秃了一块。他心急如焚，也只能安慰自己：“反正我其他部分的头发长，可以盖过去就好。”

徐乃麟重视保养，从来不吃消夜，晚上12点前一定上床，他也认为现在科技进步，皮肤皱了可以打打玻尿酸、肉毒，还笑着自爆：“我50岁开始打。”他自豪出道多年身材始终保持得宜，唯独头发，“我家有细软头发的基因，所以这次秃头，我是蛮紧张的。”