超神经械劫案下

Everything Under Control

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

翻拍自韩国电影《时失两公里》（又名《我们全村都不是人》），由应智贇执导，张敬轩、王菀之、魏浚笙、白只与洪嘉豪主演。讲述押运员有成、啫喱、猪红及新丁企鹅负责押解一批钻石，怎料途中遇到以“和尚”为首的劫匪，当有成等人打算投降之际，忠心又热血的企鹅拼死反抗，混乱之际，劫匪内鬼啫喱挟钻潜逃，途中误闯神秘的阿爷笏村。和尚把有成等人带回给头目黎总发落，后者扣留猪红作为人质，要和尚、有成、企鹅寻回失钻。三人追踪啫喱至阿爷笏，遇上黄姑等举止奇怪的村民，闹出笑话之外，也接二连三发生灵异事件。



缤纷万千在昇菘33

8频道 晚上9.00

晋级“金禾歌唱新人王”大决赛的六名歌手尘埃落定。本期节目邀请马来西亚网红夫妻档Jeff & Inthira上节目亮相，默契合唱动听好歌。麦克疯（MICappella）成员吴峻逸也现场展现歌唱实力。



木乃伊历险记

Mummies

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

西班牙动画片。故事讲述住在地下城的三个埃及木乃伊——公主、前战车手和战车手的弟弟，以及宠物小鳄鱼，误打误撞来到“活人的世界”，并在英国伦敦迷路。王室的古老戒指被野心勃勃的考古学家卡纳比偷走，为了寻回戒指，三个木乃伊展开滑稽又古怪的旅程。