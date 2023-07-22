观众大声说：黄子佼两万字抵不过“对不起”三个字

针对黄子佼涉性骚扰并自残送医，神隐一个月后发长文诉心声。纵有洋洋洒洒两万字，却抵不过“对不起”三个字。——tony_tan_tan（早报娱乐IG）

黄子佼犯的是对未成年女生的严重性骚扰，他应该先接受法律制裁后，才能盼观众重新接受他。这不是拉老婆孩子和恩师卖惨就算的，也不是对受害者道歉就算的。先去警局自首，以行动赎罪吧，不是以自残逃避。——aloof.afool2（早报娱乐IG）

一看就知道黄子佼为人心胸狭隘，但还是要给他一次改过的机会。唉，妻女还这么小。——laifeitse（早报娱乐IG）