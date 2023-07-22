Melody被指长期霸凌前夫 网民质疑两点

（台北讯）近日，女星Melody殷悦官宣离婚一事引起网民热议。7月20日，她官宣离婚后首次晒照，分享自己复工状态，照片中的她面色红润，皮肤状态也很不错。还配文说自己是“时尚妈咪”，看起来干劲十足。但她的前夫吴育奇却开始对她展开反击。

日前吴育奇友人透露他是在Melody的诱导逼迫下签订离婚协议，要对Melody提出“离婚协议无效之诉”。随后Melody也删除了官宣离婚的社媒文章，不知是否在为诉讼做准备。

据悉，Melody要求包括现居住台北的2户及美国豪宅，价值共上亿的房产全部皆要归她所有。吴育奇家人对此表示不满，认为Melody之前没有给家婆尽孝，结果离婚却要分走这么一大笔财产，“为什么要被她牵着鼻子走？”

Melody被指当前夫“提款机”

吴育奇友人又爆料，指Melody和前夫感情早就破裂，吴育奇遭到婚姻霸凌，长久吵架，“几乎到无法忍受的地步”。

据吴育奇友人描述，Melody和前夫的离婚似乎准备已久。Melody在某天深夜拿了一份离婚协议书请前夫签字，当时吴育奇相信Melody就签了，结果之后反应过来，“发现自己居然签了一份极端离谱的净身出户和卖身契”，隔天Melody又另外拿出共7张的离婚协议书附件。

据吴育奇亲友透露，吴育奇为Melody付出很多，当时Melody上学的学费贷款还是前夫帮忙付清的，指责Melody把前夫当“提款机”。又称吴育奇如果回嘴，“就会整整被骂一个礼拜，天天骂。”吴育奇也因为天天吵得不可开交，身体越来越瘦。

网质疑：签署协议这么草率？

吴育奇的亲友也说：“吴先生从来就不是一个所谓的富二代，就是美商公司的高管，努力赚钱希望能让Melody过好。”在签完离婚协议之后，吴育奇觉得条款苛刻，想要和Melody再谈谈，据说Melody直接威胁放话：“如果在合约上的条款你没有办到，我就告死你！”

不过网民对于Melody前夫友人的说法也有很多疑问，吴育奇作为公司高管，签署协议竟然这么草率？按照友人的说法，吴育奇早就和Melody婚姻不和频繁吵架，结果前妻突然深夜拿出离婚协议，吴育奇看都不看直接就签，混迹商场多年一点儿警惕性也没有？

此外，Melody和前夫结婚十多年，还为前夫生了两个孩子，结果离婚了前夫亲友还要翻旧账，Melody学生时期贷款的事情也要被扒出来说，这十几年的婚姻现在看来一点也都不值得。