吐槽女星穿衣捂胸 金星：怕穷人看见又怕富人看不见

（北京讯）最近，中国知名主持人金星在一场直播中吐槽女明星穿深V低胸裙走红毯捂胸口，说：“穿个深V，穿了还捂着那有啥可穿的？还穿它干啥呀？”这番话被网民指为影射不久前穿低胸装亮相的迪丽热巴，引发热议。

在5月底的一次时尚活动中，迪丽热巴曾被一些网民嘲笑捂胸扭捏走路的样子。网民说脸皮薄，完全可以选择保守一点的礼服，既然选择了性感的，那就大大方方的秀出来，不必害臊。因此不少人认同金星的观点，觉得女星这么做是既想吸引眼球又想保持形象。也有人认为，很多女明星因为经纪公司的要求，不能自己选择服饰“露”是工作，但“捂”是生活；女明星有穿衣自由也有捂胸自由，不该被拿出来点名指责。

金星和迪丽热巴粉丝论战

金星的言论引起热议。（互联网）

有迪丽热巴粉丝批评金星的论点，金星过后再次发文回击。她指出：“我们一直都提倡文化自信！做为明星艺人和公众人物，更应以健康自新的态度出现在公众面前！无论是为品牌站台还是为自己塑造人设，既然选择了穿深V，那就大大方方地表现出大V的自信来！再说了：真正有实力的演员从不需要靠夸张服饰来赚取眼球！”

有网民到金星的微博账号留言问：“为什么不能捂？”金星转发该评论回应：“随便捂！捂出痱子来跟咱有毛关系啊？关键是捂得怕穷人看见，又怕富人看不见。”

有网民提出质疑：“之前，我一直尊称您为老师，我觉得您是新时代追求自由的女性代表，直到现在我才发现，您骨子里的男性根本改变不了，永远不要从男性视角去凝视女性。”

赵丽颖被指更能自信展示自己

赵丽颖曾穿低胸装公开亮相。（互联网）

金星回复称：“我谈的是职业素养，演艺圈的普遍现象……并没有针对任何人！既然选择了聚光灯下的生活，那就坦然面对一切。任何服饰都是自己的选择，没人逼着你去穿，为自己的选择买单负责就好！”

有网民举赵丽颖为例子，说她是一个比较保守的人，但是参加活动时，无论是穿低胸还是露背装，总是大大方方，只有弯腰鞠躬的时候，怕走光才会捂一下胸口，比迪丽热巴更能自信地展示自己。

金星如此激情的发言，被网民称让无数女明星“躺枪”，但同时也给大家上了一课。