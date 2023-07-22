李玟善举！83岁老人谢她大雪天买光10万公斤柑桔

（北京讯）48岁的李玟因抑郁症在香港家中轻生，消息引全网悲痛。身为华语乐坛天后的她有着超高人气，如今却以这样的方式离开，无数好友和粉丝都发文悼念，其中一名83岁老人的公开发声，特别引起关注。

原来这名王老先生曾经在2016年的一个大雪天卖柑桔，老人当时的10万公斤柑桔久久卖不出去陷入滞销，而当时正在湖南省长沙录制节目的李玟，得知有这么一个老人之后，就委托自己的姐姐和妈妈向老人购买柑桔，还将这些柑桔带到节目组分给工作人员。

当年76岁的老人现在已经83岁了，让人没想到的是48岁的李玟反倒先一步离开世界。得知消息后，老人家难以忍受，只能通过网络发布自己对于李玟的哀悼之情，说他一直都很感谢李玟生前的帮助与恩情。

按照这位老人家的说法，当时李玟不仅帮助他卖掉了柑桔，而且还给他购买了四箱补品以及两件棉衣，又送了他2000块钱人民币（约370新元）。尽管时间已经过去了7年，但是老人家至今为止仍然记得李玟对自己的好，以及当中的每一个细节。

新闻传开后，网民说，其实这件事情对于李玟来说可能只是一件小事，她在日常生活中或许也帮助了很多有这样困难的老人家，只是不会将这些事情拿来宣传。如果不是这位老人家主动通过视频发声说出当年的事情，大家也不会知道李玟的好人好事。这也增添了大家对于李玟的思念之情，觉得这么一个善良的人离开了这个世界，真的是太难过了。

有人就说，李玟已经离开，但她还会永远活在很多人的心中，大家应该去学习李玟的善行，关心自己身边困难的人。