金钟得主含泪送别老母：如癌症复发我不再化疗

（台北讯）65岁台湾金钟主持人陈凯伦的母亲在6月19日辞世，享耆寿95岁。他过后为母亲举办告别式，他的演艺圈好友向娃、纪宝如、欧阳龙、梁修身、杨贵媚、赵咏馨、李志希、李志奇、ㄚ头夫妻都来悼念。他在现场更谈起自己的扁桃腺癌病况，说未来如果复发，不会再做化疗，背后原因也让人心疼。

陈凯伦去年11月罹患扁桃腺癌，右颈部开刀将肿瘤切除，留下12公分伤口，近年来都在休养。他在妈妈回光返照时，曾在她病床说：“千万不要担心我的身体，我一定会恢复好，我不是答应过，要先送你的吗？”

对媒体谈起病情，陈凯伦哽咽地说：“其实我的癌症没有好，我只是撑在那儿。我恢复得不错，还有半年观察期，如果随时发了，请不要让我做化疗，我就想上去跟我妈妈一起。不是我狠心要抛下孩子跟妻子，而是我觉得我要保留不管是上天或母亲给我的嗓音，我不想过没有品质的生活。”

他戴着妈妈最爱的紫色领带，和妈妈送的戒指送母亲最后一程，在致词时更感谢所有好友：“我在后面跟我妈妈讲一句话，今天有很多好朋友来都是给我很大的鼓励，像纪宝如这么好的公益团体是我喜欢的，而且从今以后，其他演出我不想做了，演艺圈够了，我想做的是为长辈、为年轻人多付出一些事情。”

曾两度获广播金钟奖最佳主持人、一次广播最佳综艺节目奖的陈凯伦，致词时说：“我是和着眼泪在吃饭，哭不出来的眼泪是最伤心的。”

陈凯伦的老婆在悼念婆婆时忍不住痛哭失声，透露和家婆住在同个屋檐下33年，“我一生把婆婆当作自己的妈妈，所以没有隔夜气，有时候很佩服自己怎么做得到。这个婚姻是我要进来的，我认为婆媳可以住在一个屋檐下，我相信我做得到，我也做到了！”