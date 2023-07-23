美国殿堂级爵士乐歌手逝世

（综合讯）美国殿堂级爵士乐歌手Tony Bennett（托尼班奈特）7月21日在家乡纽约逝世，享年96岁。发言人未透露死因，但媒体曾报道，他晚年一直与阿尔茨海默症对抗，但仍持续演唱并且灌录唱片，直到2021年初才公开病况，同年8月在纽约举行告别演唱会后正式退休。

纵横乐坛80年，班奈特推出70多张专辑，成名曲包括“I Left My Heart In San Francisco”，一生赢得20个格莱美音乐奖项，包括终身成就奖。Frank Sinatra（法兰克辛纳屈）赞扬班奈特为“行内最佳歌手”；1950年代遇到伯乐兼喜剧演员Bob Hope（鲍勃霍普）后出道。

班奈特爱与不同歌手合作，包括披头四Paul McCartney（保罗麦卡尼）、黑人灵魂歌后Aretha Franklin（艾瑞莎富兰克林）、乡谣歌手Willie Nelson（威利纳尔逊），以及乐队U2主音Bono（波诺）等，2021年他与流行天后Lady Gaga（女神卡卡）推出最后一张专辑，创下亮眼的销售成绩，为人所津津乐道。

班奈特生于1926年，8月3日将是他的97岁生日。2016年的90岁大寿，他在纽约举行盛大派对，帝国大厦更举行了亮灯仪式为他贺寿，同一年也推出了回忆录“Just Getting Started”。