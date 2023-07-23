Ella夺冠吐心声：身体辛苦，心里富足

（综合讯）中国大陆选秀节目《乘风2023》（《乘风破浪的姐姐第4季》）7月21日播出总决赛，台湾歌手Ella（陈嘉桦）勇夺总冠军。她22日在社媒发长文吐露心声，也自我介绍，更大喊：“我毕业啦！”

《乘风2023》从今年4月1日开始录制，回顾参加节目心情，Ella说：“历时100多天，这段日子经历了好多好多，身体很辛苦，但心里很富足。”

文中也谢谢所有粉丝，并表达对粉丝的不舍，同时感谢每个参与《乘风2023》的姐姐。“想感谢每个决定来乘风的姐姐，看见你们，面对自己的选择，肩负执着，面对每一次的挑战，坚持到底，你们每一个人的精神都鼓舞着我，你们有在认真努力，已经就是冠军。”

她认为自己作为艺人，能透过表演、作品，让歌迷们感受到欢乐、安慰和力量，让她很满足。

此外，她也特别感谢幕后团队，感性地对每一位无名英雄们喊话：“因为有你们坚守在各自岗位上的支撑着，才能让每个姐姐们站在舞台上发光发热。”

她在贴文最后一段鼓舞大家说：“希望我们都别忘了这个夏天带给我们的力量，当你面对人生的困境，再难、再苦，都要记得勇敢，跌倒了，休息一下再站起来，犯错了，记取教训，继续努力，永远以善意对待身边的人，互相帮助、互相尊重和理解彼此，就像我们这群姐姐一样。”