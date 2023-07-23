局中局 Confession

tvN Asia（新电信Ch518、星和Ch824）晚上10.30

由《与神同行》制作团队打造的惊悚悬疑片，苏志燮、金伦珍、林珍娜（Nana）、崔光一主演。故事讲述一名IT企业家（苏志燮饰）外遇之事遭神秘男子威胁爆料，他依约前往某家酒店，一进客房便被人击昏。当他醒来，发现婚外情对象死在现场，自己被认定为主嫌。为洗脱嫌疑，他找上诉讼胜率百分之百的女律师（金伦珍饰），两人开始一片一片地拼出事件的碎片，却迎来意想不到的后果。

游走的歌王 Battle of the Buskers

mewatch／YouTube频道

8频道聚焦街头歌手的歌唱比赛节目，由李腾、DJ吴万隆（Jeff Goh）和黄诗敏联合主持，16组年龄介于10岁至64岁的参赛歌手将进行一系列的比拼。节目会在7月23日至8月13日期间的每个星期日，以及9月23日至10月14日期间的每个星期六，在mewatch和官方YouTube频道直播。大决赛则在11月5日举行，夺得冠军的参赛者将可赢取1万元现金奖。

张晋（左）在《叶问外传：张天志》被叶问打败后，转当黑帮打手。（互联网）

叶问外传：张天志 Master Z: The Ip Man Legacy

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

主演：张晋、杨紫琼、柳岩、周秀娜、郑嘉颖、Tony Jaa。张天志被叶问打败后便开杂货店维生，不再练武的他偶尔替黑帮做打手，在一次机缘巧合下救了酒吧街老大赵金虎的妹妹赵明茱和酒吧女郎娜娜，并在酒吧街众人的协助下重新振作。过程中，他得罪黑帮大姐大曹雁君及她的弟弟曹世杰，更发现经营西餐厅的富商欧文戴维逊（Dave Bautista饰），身为慈善家背后的惊天大秘密。

工厂走透透第7季 Inside The Factory S7

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch203）晚上8.05

探索大家最爱的食品和物品制造过程。Gregg Wallace（葛瑞格华勒斯）拜访欧洲大型工厂，揭露幕后惊人的流程工法与器械。走出工厂，Cherry Healey（切莉希利）剖析每项产品蕴藏的科学和创新思维，历史学家Ruth Goodman（露丝古德曼）则探讨产品的发明来历与普及使用的发展过程。