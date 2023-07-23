妻善理财 李克勤拥4400万物业

（香港讯）李克勤妻子卢淑仪日前斥资约410万港币（约70万新元）购入香港黄竹坑站晋环一个双号车位，出手阔气！据知，夫妻俩目前持有市值超过2.6亿港币（约4400万新元）的物业，包括多间豪宅和商厦。

卢淑仪在1992年当选香港小姐冠军不久后与李克勤相恋，之后为支持李克勤的事业退出娱乐圈，2006年嫁给他后相夫教子。她对理财颇有心得，多年来一直帮李克勤处理投资，是他的最强贤内助。

卢淑仪2021年以首置身份购入价值逾2500万港币（约430万新元）的香港仔黄竹坑站晋环豪宅。李克勤当时说，看到报道后才知道老婆买楼，至于是用谁的钱买，房子是自己住还是纯投资，李克勤都一问三不知。

他说︰“她（卢淑仪）趁我做《声梦传奇》节目时略略提过，我没有太在意。直到我看到报道再问她，她才说：你懂什么？多事。”

卢淑仪嫁给李克勤后专心相夫教子，照顾两个儿子。（互联网）

李克勤和卢淑仪在南区持有豪宅物业，他们在2012年以公司名掷5410万港币（约900万新元）购入寿臣山道晓颖花园复式户。之后又因两个儿子入读位于香港仔的南朗山道香港加拿大国际学校，为方便儿子上学，豪掷逾半亿港币（约800万新元）搬入寿臣山大宅。

据悉，两人共同持有的西贡清水湾银峦路龙湖别墅约8000万港币（约1400万新元）、西半山干德道明珠台低层单位约4000万港币（约700万新元）、黄竹坑道甄沾记大厦约1200万港币（约200万新元），估计至少逾2.6亿港币（约4400万新元）物业。