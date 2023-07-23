拍完《灵戏逼人》 龚嘉欣爱上喜剧

扮女鬼获赞赏，龚嘉欣将朝着视后目标进发。

目前正在热播的《灵戏逼人》，尽管是灵异题材，但搞笑又轻松，收视节节上升。剧中龚嘉欣饰演被困戏班衣箱30年的女鬼云柳芳，不但可以在光天化日下与丁一骏（张振朗饰）在街上闲逛，可以照镜子，太阳底下有倒影，还可以与正常人一起吃三餐，被网民调侃果然“2023年版本女鬼”特别厉害，不过，由于她的造型讨喜，且角色可爱，仍获得不少观众的赞赏。

龚嘉欣接受访问时表示，《灵戏逼人》的拍摄过程好玩又辛苦，其中最难忘的是，戏中她为了要进食，必须经常向常人索取香烛，她说感觉怪怪的，“被点燃的香烛的烟熏，熏得我很难受，但我又要演得好像很享受。”

戏中龚嘉欣和分饰两角的张振朗展开一段隔世的人鬼情缘，间中闹出不少笑话。这也是两人第三度合作演情侣，龚嘉欣说两人认识多年，彼此已经建立了一定互信，加上题材轻松，彼此都放胆去演，但也因互相觉得很搞笑而常在片厂笑场。

“我们经常忍不住笑，导演只好喊‘NG’，不过，一些感动的情节，我们都哭得很激动。”

龚嘉欣还说，拍完《灵戏逼人》，她爱上了演喜剧。

入行15年，龚嘉欣表示仍然热爱演戏，当演员是最爱的工作，不否认朝着拿视后目标进发。

从商开店 为日后铺路

33岁龚嘉欣也积极从商，下个月开餐厅，明年计划有自家的糕饼店。

龚嘉欣除了演戏之外，也积极铺路从商，她表示从商开店是希望日后的生活有保障，就算将来结婚生孩子，仍希望有自己的事业。

她透露将和大集团合作，下个月开餐厅，明年则将与机缘巧合下遇到的合伙人开糕饼店。

龚嘉欣目前单身，曾经梦想过早婚，经年累月，她说想法有变，她说靠自己比较好，要找价值观一致的伴侣不容易，更何况她一旦工作起来就“断六亲”，“未来几年都要努力在事业上冲刺，发现自己突然放下了感情事，想太多没用”，她相信时机到时，缘分自然会出现。

《灵戏逼人》，周一至五晚上8时30分，翡翠台（星和娱乐838频道／新电信电视511频道）播出，也可通过TVBAnywhere+应用观看。