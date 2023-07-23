点评本地电视圈小阿哥 王禄江：孙政进步很多

谈6小阿哥，王禄江：孙政真的进步很多了！

本报日前盘点本地电视6小阿哥许瑞奇、孙政、张哲通、宗子杰、郭坤耀和邓伟德上半年的表现，日前找来王禄江点评其中三位曾合作过的小阿哥孙政、郭坤耀和邓伟德。

王禄江大赞孙政在演绎上进步很多，在表达情感方面有很多变化。另外，他也表示孙政的优势除了外型和身高，语言能力也很强，“他的外貌不但出众，且很时尚。他同时也掌握了双语能力，在音乐方面也很有才华，擅长二胡。”

至于吃亏的地方，王禄江表示同样因为高挑的身材加上俊俏的外表，在饰演某些角色时会吃亏。

王禄江曾是孙政的伯乐，27岁的孙政从美国大学毕业后回新担任产品经理。2018年，他参演处男作《谢谢你出现在我的行程里》，随后被王禄江相中，找他出演自己执导的短片《爱本》。孙政也因此爱上演戏，并在2019年5月正式加入新传媒。目前在演艺事业也有了成就，是当今的其中一名小阿哥。

当被问到是否觉得自己是孙政的恩师时，王禄江笑说：“不算是，我只是给了他展现才华的机会，之后的工作项目都是靠他自己的努力获得的。我只是在他的成长之路上提供他一些建议和金玉良言。”

点评小阿哥：郭坤耀 邓伟德 需加强表达能力

王禄江也点评了小阿哥郭坤耀，“他的优点在于身高和气场，同时他也是一名受过训练的舞者。主持方面，他的幽默感和大胆的个性也很加分。不过，他还需要努力加强语言能力。”

郭坤耀今年5月才和王禄江前往马来西亚录制全新综艺节目，介绍当地的美食与文化。

邓伟德的优点同样是外貌，“他也和郭坤耀一样，在表达自己方面需要努力改进。”

至于其他小阿哥，王禄江表示没有和他们合作过，所以无法做出评论。