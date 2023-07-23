李嘉欣全家维也纳听音乐会 孙俪携儿女游新加坡

（综合讯）李嘉欣与老公许晋亨及儿子许建彤近日去了欧洲度假。他们早前去了英国看温布登网球锦标赛，之后再到奥地利首都维也纳听音乐会。

网民在维也纳听音乐会，巧遇许晋亨、李嘉欣和他们的儿子许建彤。 （互联网）

有网民在音乐会巧遇李嘉欣一家三口，分享了几张照片，发文“听音乐会，坐下来一看，左前方是李嘉欣”。从照片所见，李嘉欣的12岁儿子身高已超越父母。

此外，李嘉欣在Instagram（IG）贴出视频，分享在维也纳旅游所拍的美照，当中包括她和老公牵手逛街，以及在维也纳著名的圣斯德望主教座堂前的合影。

另一方面，演出《后宫甄嬛传》《芈月传》《安家》等爆红剧的孙丽，被网民目击在助理陪同下，带着12岁的儿子等等（邓涵之）和9岁女儿小花（邓涵一）出现在新加坡环球影城。

网民称是孙俪粉丝，不好意思打扰她，于是只侧拍了偶像身影。从视频中可看到孙俪儿子的正面，12岁的他眉眼之间像足父亲邓超。

网民在新加坡环球影城巧遇孙俪（左）和她的儿子等等（右）。（互联网）

从孙俪在微博的照片分享可见，她近日带着儿女旅游，日前似乎去了一趟香港。她在7月20日的发文说，因为孩子们想看日出，三人在清晨6时30分就起个大早，6时50分就到海边，可惜碰到阴天还下雨，所以只能透过云层看到一丝阳光。

孙俪带一对子女旅游，据知老公邓超未同行。（孙俪微博）

据知，邓超日前到英国出席品牌活动，以及观看温布登网球锦标赛，所以没有和妻小同行。