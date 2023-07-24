小岛国 大发现2

8频道 晚上8.00

杨志龙、郭坤耀及郭慧萱三名主持人到内政群英学院体验监狱官的训练，监狱官的培训有哪些？全岛的地铁站都装置了月台屏门保护公众的安全，你知道刻意阻碍地铁月台屏门关闭有什么后果吗？另外，你对导盲犬的了解有多少？新加坡唯一的导盲犬训导师是如何训练导盲犬，让它成为视障人士的引路者？锁定节目找答案！

从零开始

8频道 晚上9.00

秀雅（胡煜诗饰）产下不足月的男婴。永年以秀雅精神有问题为理由，提出离婚，不让秀雅和孩子见面。秀雅因见不到孩子而郁郁寡欢，遇安（洪丽婷饰）和君琳（黄晶玲饰）要帮秀雅争取共同抚养孩子的权利。君琳找到机会向王远（黄振隆饰）道歉，才知道原来王远喜欢遇安，而遇安则以为王远是为了君琳才继续留在公司里。君琳却逼着王远向遇安表白，说出：我喜欢你！遇安当场愣住。

《地球未知档案：宇宙时光机》挑战将韦伯太空望远镜发射到太空中这项艰难任务。（Netflix图）

地球未知档案：宇宙时光机

Unknown: Cosmic Time Machine

Netflix 24日上线

美国太空总署雄心勃勃，准备挑战将韦伯太空望远镜发射到太空中这项艰难任务。纪录片共四集，记录了这台望远镜从开发到推出的历史过程。节目也独家取得幕后画面，看这支由工程师和科学家组成的团队如何努力向前跨出一大步，拓展人类对宇宙的认识。

《彩券夫妻》改编自真实事件，讲述一名退休人士发现彩票的数学漏洞，在妻子的帮助下赢得巨款。（星和娱乐提供）

彩券夫妻

Jerry & Marge Go Large

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上11.30

主演：Bryan Cranston（布莱恩科兰斯顿）、Annette Bening（安妮班宁）。本片根据一宗不可思议的真实事件改编，讲述退休的杰瑞赛尔比发现麻州彩票的数学漏洞，在妻子玛姬的帮助下赢得2700万美元，并将奖金用在复苏他们在密歇根州的小镇。