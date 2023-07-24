宥胜好丈夫形象塌房 心理师：典型的支配者

宥胜去哪儿

新闻挖挖哇

可上网观看

台湾#MeToo运动从今年5月起，揭露一连串性骚扰事件，至今仍未平息。在脏水不停泼出，塌房者前仆后继之下，谁还记得娱乐圈，继许杰辉后第二个中枪倒地的是偶像男星宥胜？

以前看台剧就喜爱宥胜，相貌英俊不说，他的形象还有很多独特亮点。他才拍了几部剧就急流勇退；娶的太太林慈惠不是传统定义的美女型；还卖掉豪宅，带着一家四口以露营车为家，四处旅行，引领两个孩子探索世界。一切行为说明他不盲从世俗的脚步前行，勇于走出自己的路径，让我对他既敬佩又欣赏且羡慕。

2020年，林慈惠心脏病发入院动手术，宥胜将动手术前后过程拍成视频直播，她术前签下放弃急救同意书，形同与夫诀别，术后泪崩向宥胜告白“我好爱你”，让宥胜也忍不住流下男儿泪。展现夫妻鹣鲽情深的视频打动了成千上万人。

曾以为他活出笑傲时代个性

宥胜带全家住进空旷田园中的迷你屋。（视频截图）

接着，宥胜积极经营YouTube频道节目《宥胜去哪儿》，乐于分享各种私密，从童年老家，到以露营车为新家的日常生活，吸引近35万人订阅，视频点击量从十几万到过百万不等。有一次他下厨为老婆准备惊喜却失手，幸得老婆出手救援，最后有感而发，为“自以为很厉害”掩面道歉，并落下男儿泪。

宥胜后来宣布将生活重心移往家庭，决定担任一整年的“家庭主夫”，并让老婆出国旅游。谁知过程中他发现家务事复杂又繁琐，最后慌乱崩溃。除了镜头前的哀嚎，他也得出结论：“以前老婆在家不读短信并非在放空，而是没有空；家里一团乱更不是懒，是时间不够用。”

种种顿悟，写实又窝心，自然引起更多女性的共鸣，也让他的好丈夫形象变得更加高大。

结束露营车流浪生活后，宥胜一家四口定居台中，选择入住空旷田园中央的一间漂亮迷你屋，消息曝光后竟成为旅游景点。那时看他的网络频道呈现的生活，只觉得他活出一种笑傲时代的个性。

然后他塌房了。女员工爆出被他舔耳、解内衣、从背后环抱等骚扰，他公开道歉但仍难止血。他的频道目前停摆，回头去看确实讽刺，只觉得不可思议，荧幕上的宥胜是如此活泼可爱，怎么反过来可以差那么多呢？

宥胜公开给妻子的手写信。（取自宥胜脸书）

送妻出国惊喜曾被形容浪漫

谈话节目《新闻挖挖哇》最近以宥胜为讨论重点，翻出他3月送老婆去国外自助旅行当作惊喜的旧事，推翻了原先被外界赞许为浪漫的标签，甚至符合外遇者的人格。当天林慈惠到了机场，才知道自己得独自飞去欧洲的奥地利，宥胜则得意发文说：“别担心，我都已经安排好了。不需要，也不用配合任何行程，因为一下飞机就会有人接你，她会安排所有你想去做的事。”

心理师林萃芬根据他写给老婆的公开信中的用词和背后意义，分析他是一个“典型的支配者”。她认为宥胜晒出手写信，大部分用意是要“给别人看”。又指出信中的一句话“要求你离开一阵子，其实我感觉很抱歉”，认为这个安排表面上是惊喜礼物，其实只是用美好的理由包装，背后仍是支配的行为。至于嫁给“典型支配者”的林慈惠，则被归类为“尽力满足对方的配合者”。

两性作家欣西亚则认为，宥胜信中很多时候都在说反话，他鼓励太太要为自己任性，其实任性的是他本人；他嘴上叫太太不要为了配合他而做，实际上把所有行程都安排好了，让太太根本难以拒绝。