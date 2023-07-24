吴彦祖出席活动险爆发踩踏意外！

（综合讯）48岁香港男神吴彦祖星期天（23日）到中国苏州出席活动，吸引大批粉丝到场，不料现场因为人潮太多，险些引发人挤人踩踏意外，主办单位因此临时宣布取消活动。（文末有视频）

吴彦祖受邀出席GT Show改装车展，让车迷瞬间变成影迷，且男粉多于女粉，纷纷大喊“彦祖我爱你”。据曝光的现场画面，民众高举手机抢拍男神风采，不仅出现叫嚣声还有人潮推挤，虽然有数名保镖维持秩序，仍是难挡粉丝激情，人浪一波又一波。

吴彦祖一现身，现场围观粉丝挤爆，数度发生推挤。（互联网）

吴彦祖先前带着女儿闪现台湾，后转赴香港。 他表示受到疫情影响，已经四年没回到香港了，没想到终于有机会回香港，又因行程短暂，只能匆匆来去。 离开香港后，吴彦祖到中国工作，只见现场挤满粉丝，吴彦祖现身，粉丝开始推挤，差一点就造成人踩人的情况，还好男神眼明手快，才阻止意外。

吴彦祖现身中国苏州车展引起轰动。（互联网）

现场所见，吴彦祖还没进入会场之前，他将行经的地方，一早就被大批人潮包围，待吴彦祖到场下车，兴奋的粉丝更向前推挤。男神看起来神情愉悦，亲切的挥手，甚至拿出手机将人潮记录下来。 主办方因为人挤得水泄不通，只好取消部分环节，当吴彦祖在展场内进行参观和采访时，人挤人的状况愈发严重，一名女粉丝被推倒，吴彦祖立刻叫停并呼吁现场民众后退，接着扶起跌倒的女粉丝，确认没有受伤才如释重负。

画面曝光短短一天，吸引不少粉丝在微博讨论和留言，“我真的是10年老粉了”，“看到这种场景宛如做梦”、“阿祖真的很有魅力”、“谁懂我的激动，本人就在苏州”、“收手吧阿祖！你已被人群包围”、“我想当保安贴身保护阿祖”、“魅力无法挡，我看了几秒才看到阿祖在哪里”、“男粉比女粉疯狂多了”。