李玟追思会31日直播 传老公将“现身致词”

（综合讯）歌坛天后李玟（CoCo）本月离世，得年48岁。李玟二姐李思林透露，将在7月31日举行追思会，她在24日也开通YouTube频道宣布当天将会进行直播，让全球歌迷都可以上线观看，送别偶像最后一程。此外，也传出老公Bruce Rockowitz（乐裕民）将“现身致词”的消息。

李玟过世后，她的二姐李思林就成了对外窗口，为了延续妹妹贴心的个性，李思林在24日开通YouTube频道，以标题写下“31号CoCo的追思会”，自录影片说道：“我知道CoCo的粉丝是遍布全世界，也有很多这次是不能来参加追思会，所以31号的（下午）4点钟，我会在这里有直播。希望二姐能做到不要漏掉任何一个粉丝。在这个非常艰难的时期，让我们陪CoCo走这最后的一段路。谢谢大家。”

家人将在31日为李玟举办告别式。（互联网）

事实上，港媒在21日曝光了李玟的讣闻，当中可见丧礼时间及地点，而当天晚上6点到10点将开放给歌迷祭拜，隔天上午10点30分于大殓后出殡，其余时间则以私人形式举行。

讣闻内容还强调，拒收奠仪，盼亲友能将此心意赠予“玛丽慈善基金”或“关爱基金”，延续李玟生前乐做公益的精神。

李玟讣闻日前曝光，当中未见Bruce名字。（互联网）

然而，值得注意的是，讣闻中仅标注李秋林、李思林两位姐姐及姐夫的名字，不见李玟老公Bruce及两位继女的名字，引发外界揣测。根据台媒报导，李思林表示，上面也未出现母亲的名字，旁边也特别强调“亲属繁衍，恕未尽录”并表示人已经不在了，无须再胡乱炒作各种话题，望妹妹得以安息。