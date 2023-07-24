演鬼妓女入围硬碰向云 黄怡灵：我没胜算

凭“鬼妓女”一角入围“亚洲内容大奖2023”，黄怡灵：“妈妈”太厉害，我没胜算！

怡灵指的“妈妈”就是今年同样凭《你的世界我们懂》里的“失智妇”入围亚洲内容大奖的阿姐向云，在早期的电视剧《富贵平安》中，怡灵饰演向云的“小女儿”。

外形清秀的怡灵毕业于澳洲蒙纳士大学（Monash University）文科学士（传播学），2015年参加5频道的选秀比赛“The 5 Search”而入行，签约新传媒五六年，拍过《富贵平安》《祖先保佑2》等中文剧,也拍过英语剧。

横跨8与5频道的怡灵，离开新传媒前的最后一部剧是《整你的人生》，演陈丽贞的“媳妇”，因为失去孩子陷入忧郁状态。

为了向海外发展，怡灵于2021年10月离开电视台，离开之后，她为新传媒拍英语鬼魅剧《After Dark》第二系列之“411”单元，就凭”鬼妓女“出彩的演技入围了“亚洲内容大奖2023”。

怡灵在“411”中演的是一个自马国来新的单亲妈妈，坠入风尘当妓女，意外遭勒死之后被塑胶袋裹住头，埋在屋内的墙壁内，与她有对手戏的是Ah Boy男星吴清樑，对方在剧中是个“皮条客”，动辄对她施暴。

黄怡灵将一个可怜的妓女角色演绎得令人心生怜悯，怡灵告诉《新明日报》，拍“411”最有挑战的是肢体与内心交织的生死戏，欲摆脱皮条客魔掌却惨遭毒手，她说：“在床上与男星纠缠着要挣脱的戏很难演，心里的恐惧与挣扎很多。”

接获入围喜讯，怡灵笑说“蛮意外，也非常荣幸能代表新加坡演员之一出征”，不过她自嘲“胜算不大，入围演员都太厉害了，尤其是向云姐，她是我非常佩服的演员。”

拍大尺度戏 要先看剧本

怡灵为“411”挑战演绎“妓女”，记者好奇，她会否接拍像《最后的夫人》这样大尺度的英语剧？

她笑说个性比较保守，需要先看剧本，了解是否真的需要做大尺度演出。

近日台湾演艺圈传出女星指控拍电影惨遭摄影导演性侵害，导演也在片场“公器私用”，怡灵庆幸身在本地娱乐圈很安全，女演员无论与导演或男对手都会事先有沟通、互相尊重，就算拍被压在床上遭勒死的戏，她说：“对手吴清樑也很照顾我，能带出那种（死亡恐惧）感觉也是他的功劳，那场戏拍了约一小时。”

问起渴望演的角色，怡灵有感最近演的角色都很忧郁，希望能演喜剧。

除了电视剧，怡灵也拍过李迪文执导的电影《音为爱》，在片中演绎李迪文的“妹妹”，问起喜欢拍电视剧还是电影，她娇笑说：“好难选啊，拍电视剧容易培养像家人一样的感情，而电影则需要不一样的演法。”她目前正在上演员训练课程，精进个人演技。