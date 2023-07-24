受邀彭佳慧演唱会 罗美仪受宠若惊

罗美仪受邀出席彭佳慧演唱会感到受宠若惊，“每一首歌曲她几乎就是用生命在呈现。看了演出也告诉自己要好好为自己的梦想努力奋斗。”

罗美仪前天（22日）受邀出席彭佳慧在高雄举行的“25周年RUN WILD怎样”演唱会。

她开心表示：“前几个月我到台湾旅行时，并没有安排任何行程或聚会，都是自由行。当时也是我第一次去高雄，就和自己说，下次一定要来高雄巨蛋看演唱会，而这趟旅程居然如愿了！哈哈。”

罗美仪接受《新明日报》访问时表示这已经是她们第三次见面了，当彭佳慧邀请自己去看演唱会时感到受宠若惊，“这也是我第一次在台湾看演唱会，体验真的很不一样，很感恩和佳慧姐在她演出前小聚了一下。我还把上次买的专辑拿给她签名。”

美仪也表示全场的演出很感动，“每一首歌曲她几乎就是用生命在呈现，不知道怎么形容那种每一首歌曲唱出来都能感受得到每一个阶段的画面。看了演出也告诉自己要好好为自己努力，抱着坚持和努力的态度继续为自己喜爱的梦想奋斗。”

两人已认识五六年

美仪很羡慕彭佳慧有着让人梦寐以求的嗓子和天赋，“她是所有女歌手学习的好榜样。她的状态也非常好，而且非常敬业，没有放松每一刻。她也保养得很好，很有气质。我也很喜欢她说话的方式，很有魅力。”

美仪也有翻唱彭佳慧的歌曲，“那些都是我喜欢的，包括《甘愿》《旧梦》《敲敲我的头》《相见恨晚》。”

问起相识的缘分，罗美仪表示早在五六年前，她出席音乐学生营时就通过歌唱老师黎沸挥与彭佳慧结缘，“后来，我在新加坡演唱会主办单位邀请下，去观赏了佳慧姐的演出，变得较为熟络。”