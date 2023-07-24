谢娜《浪姐4》爆哭致词疑踩雷！画面全被删

（综合讯）中国竞演节目《乘风2023》（乘风破浪的姐姐4）自5月开播以来，讨论度居高不下。本月21日播出总决赛乘风之夜，最终由Ella（陈嘉桦）夺下冠军，率领A-Lin、贾静雯、朱珠、芝芙、Amber、美依礼芽等10位姐姐成团，而其中排名第四的女星谢娜，同时也被颁获“年度乘风创始人”，当她在台上激动致词时，却大意脱口一句话而遭删减片段，引发热议。

谢娜致词片段遭删减，引发网友热议。（互联网）

谢娜上台发表感言，“谢娜是一个很有争议的名字”，她说自己一直以来面对大众两极化的评价，但觉得自己对得起每一个看得起她的舞台，对这个舞台没有遗憾，也想对喜欢她的朋友说，自己也努力做到让粉丝不会以喜欢她而觉得丢脸。

不过，节目一播出，就有参与现场录影的网友察觉，谢娜致词片段遭删减，少了以下这段：“一年前我工作了很多年的节目突然没有了，我在家休息了快一年，来到了乘风2023，如果可以，我想一直表演到十公（意指10次公演），但是不可能。所以要很珍惜，因为我知道，你不知道什么时候，你一直工作的舞台突然就没有了”，这段话被中国网站推测，指的是2021年停播的《快乐大本营》，疑似踩到节目或电视台的敏感地雷，因此正式节目中这番言论完全被删。

谢娜主持《快》多年，中间经历韧带受伤、怀孕生产等告假，好不容易等到2021年8月复出回锅，怎料不到一个月节目急停播，其停播原因至今仍有诸多揣测，才让谢娜有感而发讲出“深感珍惜每一次舞台机会”言论。

网友推测谢娜提及“节目突然没有了”踩到敏感话题。（互联网）

谢娜的致词随后引来许多网友留言鼓励，“陪伴了这么久的节目，最后连个告别都没有”、“好难过”、“辛酸的一番话”、“听了心疼加油娜姐”！