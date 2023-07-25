网红郭慧萱上电视主持 不怕从错误中学华语

新传媒资讯节目《小岛国大发现》（以下简称《小岛》）第二系列出现了一张新面孔——郭慧萱（Isabelle）。这是她第一次主持电视节目，因为中文程度不好，在节目中经常闹笑话，呆萌的模样相当有趣，也为节目增添不少笑料。

24岁的郭慧萱是网红出身，曾活跃于Night Owl Cinematics 和Overkill的网络频道，她早前受邀参与《谁是带货王》节目，之后再被相中主持《小岛2》。该节目第一系列的三名主持人，只有郭坤耀“留任”，黄振隆和阳光可乐的主持棒则交给了杨志龙和郭慧萱。

郭慧萱（左起）、郭坤耀和杨志龙首次合作主持，默契不错。（郭慧萱提供）

郭慧萱接受《联合早报》访问，谈及如何被制作组选中时说：“可能我的个性符合节目的性质吧？我对很多事情都蛮好奇的，而节目就是带着大家探索新加坡的大小事。”

虽然新人为节目注入新气息，郭慧萱“半桶水”的中文也让人爆笑，比如把“订单”念成“订当”，把缆车误以为是地铁，两包牛奶说成两个牛奶。郭慧萱坦言有部分观众不解为何找她来主持华语节目。对于这些评语，她正能量满满地回答：“其实从另一个角度想，我虽然中文不好，但不怕犯错，也不怕被嘲笑，所以希望可以鼓励像我一样的观众，一起学好中文。”

郭慧萱也感激有这次的机会，“虽然很具挑战性，但这个节目让我走出舒适圈，自我挑战，毕竟主持网络节目和电视节目是完全不一样的，我从中学习了很多。”

主持稿写满汉语拼音



郭慧萱就如很多新加坡年轻人一样，在讲英语的环境下长大，这次的访问中，郭慧萱以华、英两种语言作答，华语虽不算流利，但听得出诚意，她也针对记者事前发出的问题做了一些功课，有备而来。

其实她为主持《小岛2》也做了不少功课，“我知道在电视上说话要注意，因为有小朋友观看节目，所以我会尽所能把华语说好。”她在主持脚本上，写满了汉语拼音和英文翻译，“我用了一个翻译的应用程式，而且连主持搭档的部分也翻译了，否则听不懂对方的话，就无法接话或做反应。”

此外，郭慧萱打从年初接下《小岛2》的主持工作后，就在日常中多用华语与人交谈，但她笑说：“可惜在我的生活环境里，能说华语的机会并不多。”

郭慧萱的台词稿上写满了字。（郭慧萱提供）

感激搭档耐心包容

虽然做了功课，但新人难免犯错，郭慧萱说：“我NG的时候压力很大，很感激我的搭档Herman（郭坤耀）和Ben（杨志龙），他们总是很耐心地叫我放轻松，还会用开玩笑的方式帮我解围。”

三人虽是第一次合作，但郭慧萱认为彼此的火花不错，“跟他们一起主持很开心也很好玩。他们帮了我不少忙，比如为我解释台词的意思，和我一起彩排等，谢谢他们没让我觉得自己是一个累赘。”

她也感谢制作组给予机会，“他们不怕让我犯错，会让我知道错在哪里，好让我改进，就连摄影师都会教我怎么做得更好。三个主持人当中，我是唯一非新传媒艺人，他们大可不必帮我，所以我很感激。”

郭慧萱（左起）感谢搭档杨志龙和郭坤耀对她的耐心和包容。（郭慧萱提供）

给自己的表现打6分



问郭慧萱对自己的表现满意吗？她说：“10分是满分的话，我给自己打6分。”

她解释：“我认为自己及格，是觉得自己做了先前的准备功课，并且一直求进步。例如我在第一二集时，脚本上没有翻译搭档的台词，也没有写下英文翻译，后来发现表现不够理想，所以就尽快改进，到了后期，我的脚本越写越满，哈哈哈！”