陈奕迅台北飙唱7场落幕 亏林俊杰给“退货歌”

（台北讯）香港歌神陈奕迅近日在台北小巨蛋一口气飙唱7场，7月23日晚圆满落幕，他在后台接受媒体访问，心情相当好。陈奕迅笑说原本以为连唱这么多场会很累，唱完后发现体力上还可以应付，并感性地说：“这地方（台湾）是给我很多力量、能量跟爱的地方！”

陈奕迅说每场演唱会结束后他都会上网看网友评论，还解释台湾是除了香港之外，他花比较多时间的地方，因此会花许多时间构思表演的桥段，对于台湾歌迷在头、尾场的举牌应援，陈奕迅23日晚在台上下跪感谢，他表示是真的感动到五体投地，夸大家有心又辛苦。

7月27日即将过49岁生日的陈奕迅，谈到自己的生日愿望是睡好、吃好、输出好（排便顺畅）。他的妻小、爸妈、哥哥及亲友上周陆续抵台相挺，哥哥还另外自行安排宜兰之旅，但陈奕迅在27日生日当天将搭机回香港，因为“这趟来太高调了，想挑没人注意到的时间再去四处走走。”

最后陈奕迅预告将推出新专辑，其中收录2首华语歌曲，兴奋地挂保证说：“我真的非常幸运！你们看到时会尖叫，很好玩、很好看。”

跟林俊杰的合作内幕

另外，陈奕迅在22日的倒数第2场，在一连串载歌载舞后，带动现场玩欢呼版的波浪舞，台下歌迷高举红布条，写着“台中、高雄不去吗？”“拜托，拜托，明年台北17场”，陈奕迅感受到满满热情，幽默回应：“如果17场你们都会去吧……”更表示自己其实很想去还没有去过的台东、花莲，引起台下粉丝暴动。

到了最令人期待的安可歌曲，他还爆料跟林俊杰的合作内幕。当晚第二首的安可曲，是2014年“rice & shine”专辑中的《可以了》，凭借此专辑，陈奕迅获得第26届台湾金曲奖最佳华语男歌手，也是他第二度拿下此奖项。

陈奕迅笑说：“有一首歌是林俊杰特别写给我，我一直以为他帮我做专辑，肯定是为我写的，我今天才发现，原来只有一首歌是写给我的，另外四首可能给过人，人家不要再给我。”讲完自己也笑了，不过他潇洒地：“我无所谓，好听的歌就好……应该都是为我写，我想太多，但这一首他有说特地为我写。”

唱完《可以了》，舞台上的灯光再度亮起，只见陈奕迅半蹲于舞台上，全场为之疯狂，他笑说：“星期六嘛。”接着在完全没有彩排过的情况下，演唱当晚即兴限定特别版《你给我听好》，全场激动万分！