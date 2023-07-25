林俊杰带父朝圣 陈洁仪因张学友打消退休念头

歌神张学友的“60+巡回演唱会”在新加坡狂卖11场，创纪录成为本地演唱会场次最多的歌手。演唱会于7月14日开跑，目前已经进行了一半，新加坡天王天后林俊杰和陈洁仪也前去“拜神”。

林俊杰带着爸爸出席了7月23日的演唱会。他在社媒IG的限时动态写道：“来看歌神”，“我来听他的演唱会”，“歌神说今天状态不好，但没有人听得出来，Perfect（完美）。”据出席当天场次的网民分享，当镜头照到林俊杰时，张学友说：“今天真的很多朋友来了，给了我不少压力，吓死我了”，逗得全场大笑。

曾与张学友合作《雪狼湖》巡演的陈洁仪在看完演唱会后感性在IG写道：“看完了Jacky的演唱会，我更加笃定要打消‘退休’这个念头。在各方面，我觉得他现今的状态比起十年前更加好。 ‘状态’本身是包含了身心灵的部份，所以如果我们在各方面都照顾好自己，年龄不应该限制我们。除了我们自已的意愿。”

陈洁仪说：“好享受整个演唱会，尤其当他唱《爱是永恒》时，特别感动。好多温暖的回忆一时间泛心头这一趟，除了开心再次见到Jacky, 也非常开心遇到好几位已经好久没碰面的老朋友。所以说嘛，还是偶尔得离开‘山洞’，出来晃一晃。可能会有意想不到的收获！”