认抄袭BTS智旻穿着 好莱坞男神隔空道歉还送礼

Ryan Gosling在电影《芭比》（Barbie）中的角色与BTS成员智旻（Jimin）撞衫，隔空对后者承认抄袭！智旻收到男神“谦卑奉献的最珍贵财产”后，在Instagram（IG）分享特别录制的短片回应。（文末有视频）

人气电影《芭比》在7月第三周全球公映后，票房节节上升，目前全球票房已高达3.37亿美元（约4.5亿新元）。男主角Ryan Gosling在片中饰演芭比的男友Ken，其中一个牛仔装造型与BTS智旻在“Permission To Dance”音乐录影带中所穿的服饰一模一样。Ryan Gosling日前拍摄一个视频隔空对智旻喊话。

Ryan Gosling说：“我必须承认，是你先穿这套衣服，而且肯定是你穿得比较好看。Ken（电影角色）有一个不成文规定，如果抄袭别人的风格，就要割爱送出自己最珍贵的财产。我希望你能收下Ken的吉他，这是我谦卑的奉献。再说，Ken也不弹吉他，所以送给你更适合！”

这个视频在《芭比》电影的官方IG账号释出后，引起广大关注，五天来吸引近22万人点赞。视频也让智旻的粉丝兴奋不已，不少他的铁粉指出，他最爱的电影是Ryan Gosling主演的《深情日记》（The Notebook），因此对于两个大咖的互动充满期待。

Ryan Gosling录制视频，搞笑承认抄袭BTS的智旻装扮。（视频载图）

智旻则在四天后于自己的IG账号，贴出握着缀有Ken字样的吉他录制视频，向Ryan Gosling致谢。

智旻说：“恭喜你的电影盛大公映。我的粉丝看到你的视频后都很兴奋。我看到你穿上和我一样的服饰，看起来很帅气。谢谢你送我这把吉他，我很喜欢。我也非常期待去看《芭比》。《芭比》加油！”

这个贴出视频的发文在短短13小时内，就吸引超过640万人点赞，为《芭比》电影带来多可观的宣传效应。