拍祖孙别离戏感触深 林哲熹痛哭解思念

拥“敏感体质”易见“好兄弟”，台湾型男林哲熹拍悬疑鬼魅刑侦剧《地狱里长》忆述祖孙情！

还记得几年前的火剧《我们与恶的距离》里演绎游走于正常与疯狂边缘的精神病患者“应思聪”吗？扮演者就是台湾型男林哲熹，他将精神分裂病人的内心世界演绎得入木三分，他也凭《我》剧人气急升，一年接拍三四部戏。

在目前热播的新剧《地狱里长》中，林哲熹首当男一，摇身一变成了一个眼睛见到阿飘的热血里长“罗一凡”。阿飘每天黄昏5点20分就会在他昏昏欲睡时，竞相涌到他身边，嘴巴嘟哝着，似乎有很多难言之隐……

身形高大、外形粗犷有型的林哲熹昨午接受《新明日报》专访，言谈间与剧中带点古灵精怪、个性很暖的罗一凡个性相似，他笑说都爱“管东管西”。不同的是，他比“罗一凡”更擅于聆听。

林哲熹在《地狱里长》中频见阿飘。（取自网络）

称赶戏易见到“好兄弟”

《地》中的他见鬼成了常态，殊不知现实中的林哲熹也略带“敏感体质”，尤其赶戏特别累的时候更易见到“好兄弟”。他透露：“一次在高速公路上开车，忽见路灯下都站着似人非人的身影，半透明、灰蒙蒙的，就像减弱的颜料色彩，当时心想不太对，加快车速离开。”

生死分离 懂得放手

林哲熹在《地》中与阿嬷的祖孙情拍得很感人，他现实中的阿嬷两三年前撒手人寰，离开时因失智已认不出人，“当时我很难过，但就是哭不出来，安慰自己阿嬷离开对她也是一种解脱（你跟阿嬷感情很深？）我念国小时，爸妈在上班，就是阿嬷照顾我，她是我生命中最重要的人。”

《地》剧中的阿嬷因车祸惨死，林哲熹痛哭失声，表现得歇斯底里，对他来说也有情绪释放的治愈疗效，“像在山坡上我哀嚎问：阿嬷，我很想你啊，你有没有在想我呢？”剧中与现实际遇竟有了情感的共同链接。

在《地》中，林哲熹为了见阿嬷一面几度闯地狱，不过，现实中即使拥有这种能力，他也不想再见已故至亲。

“见到又怎么样？结果还是要离开，阿嬷不能还阳，难道要她留在地狱永远不走？这部剧也警醒世人学习放下，活在世上终究都得面对分离、都得放开，然后才能继续往前走。“林哲熹的语气很感性。

《地》在公视播出蝉联两周收视冠军，不只拿下MyVideo本日喜剧排行榜冠军，也在爱奇艺国际站取得9.2高分。首集女主角妈妈失踪，部分情节还搬演了当年离奇死亡的女生蓝可儿在电梯的诡异行径，非常吸睛。

林哲熹在《地狱里长》中见义勇为。（取自网络）

惊险动作亲上阵

除了浓浓的亲情，惊险玩命镜头也不少，林哲熹得被吊在六楼大厦往外“抛”、还有飞车被车队吊车尾逼向海的戏。

生性拼搏的林哲熹没有假手替身，统统自己来，“用替身导演的选择（拍摄角度）就会受限，我拍戏向来不会想太多，尽管有一点冒险，但为了取得好效果，值得做！”

林哲熹片约亨通，9月会有一部《有生之年》、10月则是电影《女鬼桥2》。他说不希望被角色框限，乐于做任何尝试，包括挑战中国综艺节目如《披荆斩棘的哥哥》，笑说：“他们敢请我，我就敢去，我没那么害怕丢脸。”

记者好奇林哲熹看过新加坡电影吗？这名90后小生立马说“小时候看过《小孩不笨》”，也知道李国煌领衔《男儿王》。今年才与漂亮经纪人兼女友Cindy成立林哲熹工作室的他，现阶段继续冲刺事业、暂未有结婚计划，放话：“活在当下！我希望找到好玩的方式去冲刺事业。”