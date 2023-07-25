中国知名网红冯提莫神隐半年治癌 喊话粉丝“不要精神内耗”

（综合讯）有“中国第一网红”之称的冯提莫在2022年底突然神隐，暂停直播长达半年，遭外界质疑是不堪网路霸凌才暂时退出演艺圈。对此，她星期天（7月23日）在微博发文表示，自己这段时间罹患甲状腺癌，经手术后身体正逐渐康复。

冯提莫透露，她过去神隐的这段时间罹患甲状腺癌恶性晚期，目前已经做完手术。手术很成功，没有影响到声带，身体和嗓子也正在康复，不过颈部因此留了一道疤。

冯提莫在接受媒体采访时表示，她并未将罹癌一事告知粉丝，甚至连她爸妈也不知情，只希望等到手术平安完成后再告诉大家。她坦言，当初就医时，她立刻询问医生自己还能不能继续唱歌，没想到医生却回她“唱歌这个你就别想了”，让她顿时觉得如果失去嗓子，活着也没意义。所幸，手术非常成功并未影响到声带，仅在脖子上留下一条浅浅的“微笑疤痕”。

冯提莫术后在脖子上留下一条“微笑线”疤痕。（取自冯提莫微博）

冯提莫说，现在她唱歌变得比以往费劲，需要花更多时间和精力练习，才能和以前正常唱歌时一样。她甚至为此求助专家和老师，每天锻炼五六个小时，过程十分艰辛。

冯提莫历经癌症后有感而发，和粉丝喊话：“一定不要精神内耗，不要往心里积压负能量，多跟家人朋友沟通交流，遇到网路暴力和造黄谣，一定要勇敢的说出来并且拿起法律的武器保护自己。”同时她也请粉丝不用担心：“之后我还要给你们唱歌呢，并且不久后我们就会见面啦，你还会来听吗？只要你听，我就会一直唱下去。”

今年31岁的冯提莫，在游戏直播拥有超高人气，随后更凭借翻唱歌曲走红，甚至发行个人单曲《识食物者为俊杰》《佛系少女》等。但人红是非多，冯提莫因疑似整形、身高问题、干爹赞助等事件收到许多负面评论，并且遭受网路霸凌。冯提莫2019年与知名视频平台Bilibili签下直播合约。2022年12月合约到期后，她也随之暂停直播活动，消失长达半年。