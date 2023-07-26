若有好剧本　李铭顺愿意当导演

三届台湾金钟视帝李铭顺7月23日庆祝52岁生日，携老婆范文芳和9岁儿子Zed Zed到圣淘沙庆生，范文芳还特地送上糕点网店Fanntasy的特制生日蛋糕，并在IG上祝福老公生日快乐。

她以英文写道：“祝福我那永远年轻的老公，生日最快乐！为这一年的爱与精彩，干杯！”李铭顺也留言回应：“谢谢我的宝贝（老婆）ZedZed（儿子）”

夫妻恩爱一家乐融融的PO文，闪瞎网民和粉丝，不少艺人也纷纷留言送上祝福。

李铭顺和老婆范文芳网上甜蜜互动，闪瞎众人。（取自范文芳IG）

李铭顺接受《联合早报》访问时说，最近这几年，他都尽量安排好工作，在生日等节日，留在家人身边互相陪伴。今年生日，因为不想大家太忙或太累，他只是简简单单和家人度过，没有什么特别隆重的庆祝仪式。

他说：“其实，每一年儿子老婆可以陪在身边过生日，对我来说已经是最特别的礼物了。不管哪一年，不管是我的生日或老婆、儿子的生日期间，我都会尽量争取和安排，在这些特别的日子挪出空档，留在家中。”

范文芳特别为老公准备的生日蛋糕。（取自范文芳IG）

至于生日愿望，李铭顺说他几乎年年都差不多，就是希望家庭生活和工作能取得平衡，在工作之余，有足够的时间陪伴家人。

“我的愿望是，每个学校假日都能陪伴我的儿子和老婆出外旅行。我觉得，只要每一年生日都能实现这个愿望，我就是最开心的人了！祈求我们一家人都能够身体健康！幸福快乐，这对我来说是最棒的礼物！

为新剧苦学法庭常识



至于事业方面，李铭顺希望自己能够随着年纪的增长，继续有机会接到特别并具挑战性的角色，在演艺方面更精进，工作方面能不断的创新与突破。

李铭顺主演的台湾新剧《八尺门的辩护人》近日在台湾公视及八大热播，24日也在Netflix网上全集上架。《八》以一桩外籍劳工凶案为背景，李铭顺饰演为凶手辩护的公设辩护人，是一名阿美族律师。

李铭顺新剧《八尺门的辩护人》海报。（互联网）

《八》改编自台湾“第二届镜文学百万影视小说大奖”首奖作品的同名影集，获文化部2021年电视节目制作2000万元台币（约98万新元）补助及文策院“内容开发专案计画”剧本开发支持。这是唐福睿继电影长片后首度执导影集，主要演员除男一李铭顺外，还有范逸臣、潘仪君、初孟轩、雷嘉汭和陆夏。

为了挑战“公设辩护人”职业，李铭顺不仅苦学相关法学规条与法庭常识，更感谢导演唐福睿频频分享多年律师心得，“帮助弱势的公设辩护人很特别，兼具律师与公务员特质，这对我可说是很大的挑战，压力很大，必须下很多苦工。”

李铭顺（前者）为演出《八尺门的辩护人》下了苦工。（互联网）

他说：“导演本身是律师，原著小说和剧本也都出自他的手，小说也是得奖畅销书，故事真的写得很棒，建议大家可以去看看。”

还有很多角色想揣摩

拍戏那么多年，又是金钟视帝常客，阿哥是否有转战幕后，演而优则导的念头？

李铭顺说：“我确实有想过这块，毕竟也不知道自己能够演到什么时候，但是目前我对表演还是抱持非常大的热忱和欲望。我希望自己还可以在演绎上有更大突破，挑战更大的界限，还有很多角色想揣摩。”

他没有把话说死，“当然，如果有机会让我尝试当导演，又碰到很好的剧本，我当然会想执导筒。不过，如果碰不上适合又出色的剧本，我不会勉强自己去做这件事，因为以目前状况来说，我最大的热忱还是在拍戏。”