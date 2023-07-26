受好莱坞罢工潮冲击 威尼斯影展总监忧电影被撤、星光黯淡

（外电讯）威尼斯影展将于8月揭幕，主要竞赛单元片单出炉，虽然强片众多，但因应美国演员工会罢工，届时好莱坞艺人无法出席首映，星光将会相当黯淡。威尼斯影展总监Alberto Barbera（阿尔贝托巴贝拉）接受《综艺报》访问，提到先前一看到美国演员工会罢工，内部就立刻召开会议，讨论对影展造成的负面影响，并指影展主办单位也无法与任何剧组进行交谈。他还说：“我们知道情绪非常复杂、充满威胁，所有美国电影都可能被撤掉”。

所幸几天后众多片商皆表示电影仍会亮相首映，探照灯影业的奇幻电影《可怜的东西》（Poor Things）确定能够参赛，不过女主角Emma Stone（艾玛史东）将不会出席。

至于导演David Fincher（大卫芬奇）新片《杀手》（The Killer）、好莱坞男星Bradley Cooper（布莱德利库柏）自导自演的《大师》（Maestro）虽都说演员无法出席，但Bradley Cooper若以导演身份出席又怕让演员工会不满，“他不想与演员工会作对，非常痛苦，晚上睡不着，但最后他会做出正确的决定”。

至于导演Luca Guadagnino执导的新片《挑战者》，据悉最后负责出资的片商亚马逊影业仍决定延档，这让原本很想参与威尼斯影展的导演感到相当无奈。

本届威尼斯影展的另一争议，则是影展另会首映近年卷入#MeToo风波的导演新片，包括Roman Polanski（罗曼波兰斯基）、Woody Allen（伍迪亚伦）以及Luc Besson（卢贝松）。Alberto Barbera指出，Luc Besson已经洗刷所有指控，Woody Allen曾被逮捕但已被无罪释放，让他们出席“看不出问题在哪里”。

不过提及Roman Polanski，他说：“60年过去了，他承认自己的罪行，他请求原谅，受害者也原谅了他”，并指自己是电影节总监而非评审，是以电影的艺术品质优先，因此邀请Roman Polanski的新片参与首映，不过对方已经表明不会出席。