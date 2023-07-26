詹姆士拟来新 开台湾美食快闪店

时隔四年，台湾名厨兼主持人詹姆士（原名郑坚克）再度访新，拍摄美食视频，接下来计划到新加坡开台湾美食快闪店，卖卤肉饭、葱油饼等小吃！

许多本地观众对詹姆士并不陌生，他在几年前就曾到新加坡拍摄，坐镇美食节目《三把刀》，那时节目的反应热烈。除了拍摄美食节目，詹姆士近年来也在经营YouTube频道，内容大多围绕美味的料理以及旅行故事，频道至今已累积百万订阅者。

詹姆士与潘玲玲等好友合照。（取自网络）

来新拍美食视频 与潘玲玲叙旧

詹姆士这次到新加坡主要是为了拍摄YouTube视频，时隔四年再度来到新加坡，他觉得本地人的热情不减，还是很友善，天气似乎也比台湾凉快。

尽管这次的行程紧凑，詹姆士在这短短的几天内，与艺人好友潘玲玲等人叙旧，也品尝了心心念念的结霜桥叻沙、大华肉脞面等本地美食，他表示与潘玲玲是拍《三把刀》节目认识的。

记者联系上詹姆士，问他在拍摄过程是否有遇到有趣的事？詹姆士留意到，大家认识他的渠道似乎有所改变，以前观众通过《型男大主厨》、《美食大三通》、《爱玩客》等台湾节目认识他，如今大多通过《三把刀》和YouTube这两种渠道认出他。

到本地拍摄的这段期间，詹姆士走在路上也会被要求合照和签名，可见他还是很受大家的欢迎和喜爱。

身为名厨的詹姆士如何评价本地美食？他认为本地美食多元化，味道方面也有达到他心中的“标准”，他说：“在台湾如果想要吃到道地的马来和印度料理不容易，没什么机会吃得到，但新加坡的选择就有很多。”

詹姆士爱吃肉脞面。（取自网络）

会煮叻沙 肉骨茶 海南鸡

詹姆士钟情于本地美食，回到台湾也时常会煮拿手菜，如叻沙、咖喱、肉骨茶，海南鸡等来招待亲友，下一个想尝试烹煮的本地美食就是椰浆饭，“我这次到新加坡第一次吃椰浆饭，我觉得很好吃，也很喜欢。”

詹姆士接受《新明日报》采访时透露，他发现本地人好像还蛮喜欢吃台湾的肉松，所以有与朋友讨论如何把台湾美食带到新加坡，两人初步计划在新加坡开个快闪店，卖肉松、卤肉饭、葱油饼等台湾美食。

詹姆士在日前已回到台湾，他表示自己非常喜欢新加坡，短时间内也打算再过来游玩，在新加坡拍摄的YouTube视频会陆续上传，敬请大家期待。