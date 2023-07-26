联合国调查团与杰尼斯被害者会谈 日政府设男性受害咨询窗口

（综合讯）从英国广播公司（BBC）推出纪录片到多人出面指控，日本杰尼斯事务所已故创办人强尼喜多川的性丑闻闹上国际，联合国人权理事会“商业与人权”作业小组特别赴日调查，星期二（7月25日）与“杰尼斯性加害问题当事人之会”四名成员会谈2小时，也会陆续前往其他地方访问，预计8月4日在日本召开记者会，并在2024年6月向联合国人权理事会提交报告书。

该联合国工作小组赴日，星期二晚与四名指控强尼喜多川性侵的前练习生会谈。会谈结束后， “杰尼斯性加害问题当事人之会”副代表石丸志门向媒体表示，工作小组负责人很诚挚地对待他们，重视他们的诉求，“性侵的创伤记忆是无法消除的，加诸在我们身上的行为可说是心灵上的杀人，这是会跟随受害者一生的阴影。虽然是弱小的意见，只要发出了声音，不管过去的事情如何，期望未来能够因此改变。”

55岁的石丸志门是杰尼斯前艺人，于1982年至1985年期间是“杰尼斯Jr.”的成员，他曾在社媒讲述自己遭受性侵害的经历。

另外，日本政府提出防止孩童和年轻人受害的紧急对策，星期三（26日）宣布将于9月新增以男性、男童为对象的咨询窗口，也将讨论修改《儿童福祉法》，规定有义务举报包括在保育所等地进行猥亵的虐待行为。