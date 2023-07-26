联合国调查团与杰尼斯被害者会谈 日政府设男性受害咨询窗口

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更新 / 2023年7月26日 6:19 PM
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发布 / 2023年7月26日 5:28 PM
四名指控强尼喜多川的前杰尼斯练习生星期二晚与联合国人权理事会工作小组会谈，受访时由石丸志门（左二）代表发言。（互联网）
四名指控强尼喜多川的前杰尼斯练习生星期二晚与联合国人权理事会工作小组会谈，受访时由石丸志门（左二）代表发言。（互联网）

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（综合讯）从英国广播公司（BBC）推出纪录片到多人出面指控，日本杰尼斯事务所已故创办人强尼喜多川的性丑闻闹上国际，联合国人权理事会“商业与人权”作业小组特别赴日调查，星期二（7月25日）与“杰尼斯性加害问题当事人之会”四名成员会谈2小时，也会陆续前往其他地方访问，预计8月4日在日本召开记者会，并在2024年6月向联合国人权理事会提交报告书。

该联合国工作小组赴日，星期二晚与四名指控强尼喜多川性侵的前练习生会谈。会谈结束后， “杰尼斯性加害问题当事人之会”副代表石丸志门向媒体表示，工作小组负责人很诚挚地对待他们，重视他们的诉求，“性侵的创伤记忆是无法消除的，加诸在我们身上的行为可说是心灵上的杀人，这是会跟随受害者一生的阴影。虽然是弱小的意见，只要发出了声音，不管过去的事情如何，期望未来能够因此改变。”

55岁的石丸志门是杰尼斯前艺人，于1982年至1985年期间是“杰尼斯Jr.”的成员，他曾在社媒讲述自己遭受性侵害的经历。

另外，日本政府提出防止孩童和年轻人受害的紧急对策，星期三（26日）宣布将于9月新增以男性、男童为对象的咨询窗口，也将讨论修改《儿童福祉法》，规定有义务举报包括在保育所等地进行猥亵的虐待行为。

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