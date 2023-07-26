假账号吸1000粉丝，董姿彦提醒大家别上当

假账号（一）：假账号不尽其数，董姿彦频打假

本地歌手董姿彦被不法之徒盯上，在面簿设立假账号，吸引1000人追随。董姿彦26日上网“打假”，在自己的面簿专页上PO出假账号，提醒粉丝不要上当。

There are too many imposter accounts, each time we report one a new one pops up. Please do not fall for their scams!... Posted by Joanna Dong 董姿彦 on Tuesday, July 25, 2023

她在面簿上写道：“造假的FB账号不尽其数 - 每次举报一个又会有新的冒出来。请各位爱我的宝贝们切记 - 姐姐只有这个已证实的账号，我也绝不会私信你们要钱 - 就算是为慈善筹款也会是在这里公开发链接哦。真的不希望有善良的粉丝们上当！”

假账号（二）：杨秀惠肖像遭盗用卖减肥商品

离巢TVB开创网店生意的大马女星杨秀惠，遭不法分子冒用肖像，在网上售卖来历不明的减肥产品。杨秀惠26日在IG和面簿上“打假”，发出官方声明，强调自己只有一个官方专页，也获得面簿蓝勾勾身份认证，呼吁大家警惕不法份子的伪冒行为。

马国艺人杨秀惠遭不法分子冒用肖像。（取自杨秀惠IG）

杨秀惠在社媒上说：“近日我又又又发现，有人盗用及修改我的照片去宣传我压根就没有代言过的商品（连使用过都没有喔），拿着我的照片进行不实宣传的行为。此举不仅属违法，更是严重侵害了我、我公司、我代言的品牌的权益和形象。

“......任何未经我本人授权的代言行为或商品贩售，都与本人无关，请勿受骗上当，以免蒙受不必要的误导及损失。谢谢。”