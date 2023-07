7月20日至7月23日票房排名:

①芭比(Barbie)

②奥本海默(Oppenheimer 2D)

③不可能的任务:致命清算第一章(Mission Impossible: Dead Reckoning Part One)

④阴儿房:鬼门阴深处(Insidious: The Red Door)

⑤扫毒3:人在天涯(The White Storm 3: Heaven or Hell)

⑥夺宝奇兵:命运转盘(Indiana Jones And The Dial Of Destiny)

⑦疯狂元素城(Elemental)

⑧狂怒沙暴(Hidden Strike)

⑨变形金刚:万兽崛起(Transformers: Rise Of The Beasts)

⑩蜘蛛侠:穿越新宇宙(Spider-Man: Across The Spider-Verse)