恨一个深爱的人，好累

爱情万岁！

Long Live Love！（NC16）



娱乐性 ★★★☆／艺术性★

剧情：一对夫妻萨迪（Sunny Suwanmethanont，桑尼·苏瓦美塔农饰）和米塔（Araya A. Hargate，阿拉雅·海格特饰）的爱情面临支离破碎，女方准备跟男方告别，但在他们分手之前，男方却失忆了，这让两人不得不开启一段通过照片寻回记忆的旅程。这一次，他们会变得更加相爱，抑或更加憎恨彼此？

影评：乍看片名，以为要歌颂爱情，看完全片会感叹爱情。

爱与恨时常共存，所以有“相爱相杀”“爱恨交织”“爱恨纠葛”“恩怨情仇”“虐恋”“因爱成恨”等这类存在极端的词语。

你能多爱一个人，或许也意味着你能够多恨同一个人。有时候，并非心中没爱了，而是爱得太累，找不到情绪出口，在放不下又离不开之际，爱意在不知不觉中转为恨意。那份“恨”宛如强力胶，可暂时把支离破碎的自己拼合，重获力量过日子。当然，这只适用于还没想到对策前，因为一直恨一个深爱的人也好累。

泰国电影《爱情万岁！》里的女主角即是如此。她面对着辜负自己的丈夫，经常变成情绪大起大落的“疯婆子”。她应该也很讨厌这样子的自己。

阿拉雅在戏里戏外都是人妻人母。（嘉华提供）

因“失忆”玩奇幻穿越

这部片并非以女主角的视角出发，它的有趣之处在于透过“失忆”，让男主角站在第三方局外人的角度审视自己。故事含有奇幻元素，每次男主角回到旧照片中的场景重拍、复制照片，在按下快门的那一刻，他就会“穿越”想起拍照当天的情景。

当局者迷旁观者清，当他抽身而出成为婚姻的“旁观者”后，才知道过去的自己有多“渣”和“浪”，害妻子流下了多少眼泪，明白婚姻为何触礁。

夫妻情变质的题材沉重。制作组为增加自然的灰暗氛围，特地选雨季到泰国南部拉廊府（Ranong）拍摄，当地出了名的降雨量大，绝对符合需求。

片长135分钟，并不短，好在情节不会过于悲情，也不过分批判男主角的行为，选择了bittersweet（甜苦参半）基调，注入幽默情节，让观众更能接受电影。虽然有些笑点有点无聊，但我觉得“甜苦”平衡得好。

男女主角撞出火花

男女主角之间的银幕化学效果不错。混杂泰国法国新加坡血统的男主角桑尼主演过《就爱断舍离》《我的哥哥是恶魔》等电影。他在《爱情万岁！》演“渣人夫”和“失忆后的人夫”，算是一人分饰两角，发挥空间大，他诠释到位。

有“泰国时尚圈女王”之称的女主角阿拉雅拍《爱情万岁！》之前，有好几年专心相夫教子没拍戏。人生经历越多，戏味更足，戏里戏外都是人妻人母的她，戏味真的比过去浓了。

两人在片中有一个处于青春期的女儿，该角由20岁的Rebecca Patricia Armstrong（瑞玫高阿瑟农）扮演。她的年龄比“银幕父母”桑尼和阿拉雅小20多岁，但父母样貌“冻龄”，以致亲子画面有违和感。

瑞玫高（左）和桑尼饰演父女，两人在戏外相差22岁。（嘉华提供）

除了主角，戏中有其他有趣的角色。特别想提男主角的长发损友小角。男主角失忆后，损友带着他重温“放荡”的日子，难以接受麻吉失忆后从良，结果被戏中的阿拉雅骂“见不得人好，须要看病的到底是谁？”

若身边有像“损友”这样的人，必须尽量疏远，把小人当好人、当朋友就完蛋了。（泰语对白，附中英字幕）