洋“碟仙”新片 富教育意义

鬼手鬼手请开口



Talk To Me（NC16）



娱乐性★★★☆／艺术性★

故事：一群年轻人透过一只经防腐剂处理的“手”作为通灵的桥樑，越玩越上瘾，不料母亲刚离世不久的主角米亚（Sophie Wilde，索菲怀尔德饰）接触这只“手”之后，意外释放了可怕的超自然力量。这群年轻人的生命受到威胁。

短评：澳大利亚惊悚片，Danny Philippou（丹尼·菲利普）与 Michael Philippou（迈克尔·菲利普）的首部大银幕处女导作，两人于YouTube上一同经营“RackaRacka”创意短片频道。《鬼手鬼手请开口》其实类似碟仙，只不过把小碟子与铺在下面的纸变成一只看起来阴森的手。

影片惊悚氛围到位，当中一名小男生被猛鬼上身后凶猛自残的桥段，最惊心动魄，导演处理得一点也不手软。曾演出英国犯罪剧《我真正的故事》（You Don’t Know Me）的索菲在《鬼》中与“亡母幽灵”的纠结也叫人不胜唏嘘。影片拍得像禁毒宣传片，即青年人对某样东西成瘾，下场让人担忧，颇有教育意义。影片于2023日舞影展首映时，获得不少正面的评价。（英语对白，附中文字幕）

不要见怪

No Hard Feelings（M18）



期待指数★★★

《不要见怪》珍妮佛劳伦斯（右）和安德鲁费尔德曼共谱另类姐弟恋。（索尼影视提供）

故事：私召车司机麦蒂（Jennifer Lawrence，珍妮佛劳伦斯饰）面临破产，她为了保住从小住到大的房子，以及生财工具车子，接下荒唐的工作。她的雇主是一对超级有钱的夫妇，麦蒂的任务是跟这对夫妇的19岁儿子珀西（Andrew Barth Feldman，安德鲁·巴特·费尔德曼饰）约会，并让珀西在上大学前破处。

美国喜剧电影《不要见怪》在各地的中文片名有别。中国大陆的译名是《不要见怪》，选择直译英文片名，有点单调；台湾译为《珍爱硬起来》，用了奥斯卡影后珍妮佛劳伦斯名字里的“珍”字，“硬起来”则带双关；香港用《调教你处男》，直接点出故事内容。此外，珍妮佛劳伦斯鲜少主演喜剧片，可透过此片看看她的喜剧细胞。（英语对白，附中文字幕）

心灵判官剧场版：天意

Psycho-pass: Providence（NC16）



期待指数★★☆

故事：公安局刑事科第一分队的监视官常守朱在会议途中接获突发消息，得知一艘海外轮船遭遇事故，斯特隆斯卡娅教授被发现死亡。这一切相信是“Peacebreakers”组织所为，而他们的目标是抢走斯特隆斯卡娅教授的研究论文。这起事故只是一连串事件的开端，可动摇国本的真相将被揭开。

日本动画系列《心灵判官》2012年出街，作品满十周年之际，推出全新剧场版电影，故事为《心灵判官3》的前传。（日语对白，附中英字幕）