结婚六周年旧地重游 田铭耀曝当年险抛飞刘子绚

刘子绚和田铭耀日前飞到印度尼西亚峇厘岛庆祝结婚六周年，回味两人开始恋爱时的甜蜜。故地重游，田铭耀想到自己第一次骑电单车载刘子绚时的惊险乌龙事。

田铭耀透过短信告诉《联合早报》事发经过。当时他猛踩油门可是电单车毫无动静，才发现是自己紧抓刹车器没放。他说：“我一松手，电单车就往前冲，我只记得看到两条腿举在空中，而且冲力太大，她（刘子绚）差点被抛飞，哈哈哈。”

所幸两人有惊无险，后来田铭耀虏获佳人芳心，2017年7月16日娶得美人归。他说，两人每一次去峇厘岛都以电单车代步，这一趟反而没有。“我们几天都在走路，一整天都在吃，所以想消耗卡路里。”

刘子绚则通过录音告诉记者，选择到峇厘岛，除了想回味初恋爱时的点滴，其次她也体恤田铭耀近日拍摄辛苦，想让他可以享受按摩放松。此外，也为即将开业的spa生意做考察。

她说：“Jeremy（田铭耀）上一部戏拍得蛮辛苦的，要节食还要每天运动，拍戏全身都是伤。（在峇厘岛）几乎每天都找新的spa去尝试不同的按摩，同时为新的spa做市场调查找点子，一举两得。”

刘子绚和田铭耀目前筹备于浮罗交怡开设的新民宿，项目在装修中，预计9月底10月开张。届时，她出品的香氛系列也会同时上架。

问她夫妻合伙做生意，谁是老板？她圆滑地回答：“我们都是一起（负责）。我比较亲力亲为，会负责打点装修。在（浮罗交怡）家就是妈妈协助经营。大家一起分担盈亏，各司其职，负责不同职务。”

刘子绚炮制生日惊喜

田铭耀早前在Instagram限时动态谢谢老婆为他准备生日惊喜。记者询问时，刘子绚轻描淡写地说：“没有什么惊喜，我安排他的家人跟好朋友来我们的家吃饭，庆祝生日。”

庆生当天，田铭耀在外拍摄。刘子绚秘密安排亲友先到家里“埋伏”，为了不穿帮还把大家的鞋子都收在屋里，设想周全。她去接田铭耀回家，寿星公一进门看到气球和生日快乐的挂饰，又惊又喜。在屋里待着的亲友这时出现，完成惊喜。

刘子绚和田铭耀日前飞到峇厘岛庆祝结婚周年。（取自田铭耀IG）

田铭耀后来在IG发文谢谢老婆：“世界上没有比你更了解我，支持我和鼓励我的人了。感谢你为我策划的惊喜派对。 爱老虎油（I love you谐音）。”

田铭耀当年是在7月16日结婚，17日生日，婚后每年的礼物是收获双倍，还是二合一便宜了老婆？他说：“礼物的价值不在于多少钱，心意才是最重要的。如果二合一礼物真诚而特别，充满她的爱和关心，那么无论多少，都会成为一份珍贵的礼物。重点都不是礼物。”

夫妻俩比较实际，说好结婚纪念日不互送礼物。刘子绚认为，“陪伴就是最好的礼物”。田铭耀则说：“我和老婆的目标是不负债，我们现在都尽量把买礼物的现金投入基金或投资，她说礼物可以等有真正想要的东西才买，不需要为了买而买。”

田铭耀拍新剧满身淤青

田铭耀出演的30集重头剧《金色大道》刚杀青，在剧中饰演泰拳打手的他说：“只要是打拳（的戏）每天都会有新的淤青，哈哈哈，但渐渐就习惯了。”

田铭耀为角色减肥、练拳，还因拍摄伤及旧患，但他享受身体变得越来越壮的过程。现在戏已杀青，他笑说：“认真地想过要不要继续（打拳），可能真的没有很热爱，所以才需要认真地考虑吧，哈哈哈。”是否继续练拳，答案呼之欲出。

田铭耀（右图）为新剧《金色大道》减肥锻炼身体，刘子绚（左图）则认为减肥是演员一辈子的功课。（取自艺人IG）

刘子绚则已接下新角色，日前已试装，但仅能透露新剧是温馨奇幻剧，今年开拍，预计2024年农历新年播出。

至于如何筹备角色，比如是否需要减肥，她幽默地说：“新的角色不能透露，但是减肥是演员一辈子的功课，我还是在持续地维持体重。”