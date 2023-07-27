化危机为创意 陈哲艺新片《燃冬》9月7日公映

陈哲艺因为“存在危机”而拍摄的新片《燃冬》，将于9月7日于新加坡公映。影片已卖到包括中国、韩国、日本、意大利、希腊等十多个地区。

陈哲艺说：“疫情期间，我陷入存在危机（existential crisis），不断找寻个人认同感，也思索该怎么以电影人的身份继续‘存在’。我迫切渴望拍电影。《燃冬》应时而生。”

陈哲艺在疫情期间反复思考如何以电影人身份“存在”。（互联网）

以前拍片，陈哲艺往往花两三年打磨剧本，再花一年筹备拍摄。《燃冬》却在极短的时间里酝酿而出。陈哲艺说，他是抱着不同心态和想法着手制作影片。他形容“这是继2013年的《爸妈不在家》和2019年的《热带雨》后，我最疯狂的尝试。”

周冬雨没剧本也点头

《燃冬》由周冬雨、刘昊然和屈楚萧领衔主演。确定《燃冬》的故事后，陈哲艺在没有剧本的情况下，第一个联系周冬雨，她也爽快答应出演。两人之前曾隔空合作过短片《隔爱》。

陈哲艺在一个访问中说，这次没有剧本就开始组合电影班底，不过每次都会老实地坦言“我没有剧本，但是你跟我去东北一起去冒险吧”。他很幸运地邀得理想团队一起合作。

《燃冬》入选今年第76届戛纳国际电影节的“一种关注”（Un Certain Regard）单元，在电影节全球首映时，获得观众起立掌声长达七分钟。日本得奖名导是枝裕和也是座上嘉宾，映后给了陈哲艺一个大大的拥抱。

电影故事讲述三个萍水相逢的新世代年轻人，在往长白山旅行中的邂逅。影片9月7日于新加坡公映。