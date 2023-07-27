“Nothing Compares 2 U”女歌手逝世 终年56岁

（综合讯）爱尔兰知名女歌手Sinead O’Connor（辛妮欧康诺）传出噩耗，终年56岁。她在1990年代走红国际，代表作为“Nothing Compares 2 U”，生前为精神疾病所苦。

英国广播公司（BBC）及爱尔兰广播电视（RTE）报道，Sinead O’Connor的家人发表声明说：“我们心怀强烈悲痛宣布，我们深爱的Sinead O’Connor已经逝世。她的家人和朋友悲痛欲绝，并要求在这个非常艰难的时刻维护隐私。”

Sinead O’Connor出生在爱尔兰首都都柏林（Dublin），发行过10张专辑，最广为人知的代表作是1990年翻唱美国流行乐坛传奇巨星Prince的单曲“Nothing Compares 2 U”。她也曾在1991年获葛莱美奖颁发“最佳另类演出”。

据报道，Sinead O’Connor在2018年改信伊斯兰教，也改名Shuhada’ Sadaqat。她生前曾对抗心理疾病多年，曾屡次传出自杀未遂消息，并曾公开谈论自己的精神问题。她的17岁儿子Shane在2022年自杀身亡。

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